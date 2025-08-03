أنت مريضة سرطان... كيف بدك تشتغلي؟ معاناة الناجين مع سوق العمل وقانون بلا حماية

MENAFN - Amman Net) "انت مريضة كانسر... كيف بدك تشتغلي؟"بهذه الجملة، تلقت الصيدلانية ريما محمود، المتعافية من سرطان الثدي، صدمة لم تتوقعها، بعد أن أنهت رحلة علاج طويلة وشاقة، وعادت مليئة بالأمل لاستئناف حياتها العملية، وجدت نفسها أمام جدار من الرفض والوصمة.

ريما، التي عملت في قطاع الأدوية المحلي والعالمي 15 عاما، متنقلة من وظيفة مندوبة دعاية طبية حتى أصبحت مديرة منتجات، لم تتخيل أن إصابتها بالسرطان ستكون سببا في استبعادها من سوق العمل، تقول "كنت أتصور أن نهاية العلاج تعني بداية جديدة، لكنهم جعلوني أشك في قدرتي على الاستمرار".

قبل أكثر من عامين، وخلال جلسة مع صديقاتها حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، قررت ريما أن تكون قدوة، فبادرت بحجز موعد في مركز الحسين للسرطان رغم عدم شعورها بأي أعراض، لكن النتيجة كانت صادمة، ورم سرطاني في الثدي.

وتوضح ريما بأنه "لم يكن لدينا أي تاريخ عائلي للمرض، كنت طوال حياتي أتهرب حتى من قراءة أي شيء عن السرطان، وها أنا وجها لوجه أمام أسوأ كوابيسي، ولكن أمامي خياران أن أقاوم أو أقاوم، ولا ثالث لهما".

بدأت رحلة العلاج ببرنامج مكثف من 16 جرعة كيماوي، وعندما جاءت لحظة الجرعة الأخيرة، ذهبت إلى المستشفى تحمل صناديق الشوكولاتة لتوزيعها على المرضى والمراجعين، متفائلة بأن حياتها الطبيعية ستعود، لكن فرحتها لم تدم طويلا، إذ واجهت رفضا متكررا في كل محاولة للعودة إلى العمل، وكانت الإجابة ذاتها "أنت مريضة سرطان، كيف ستعملين؟"

من الإحباط إلى العمل المجتمعي

شيئا فشيئا، انسحبت من محيطها وأصيبت بالإحباط، على حد وصفها، حتى تعرفت على مبادرة محاربي السرطان، التي أسسها مجموعة من الناجين عام 2017 تحت شعار "ما حدا بفهمك أكثر من شخص مرّ بتجربتك".

هناك، وجدت ريما طاقة الأمل التي افتقدتها، وانطلقت لتأسس حملة "معركة وجود"، الداعمة لمرضى السرطان وحقوقهم، خصوصا في سوق العمل.

تقول ريما "اكتشفت أن معاناتي مع التوظيف لم تكن استثناء، كثيرون من محاربي السرطان يخبرونني أنهم تعبوا في البحث عن عمل أكثر مما تعبوا في رحلة العلاج".

بحسب وزارة الصحة، يبلغ معدل الإصابة الإجمالي بالسرطان في الأردن 87.2 لكل 100 ألف نسمة، فيما يشكل سرطان الثدي حوالي 38.4% من جميع حالات السرطان بين النساء، وأكثر من 20% من إجمالي الحالات بين الجنسين.

وتشير أرقام مركز الحسين للسرطان إلى تسجيل أكثر من 10,000 إصابة جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول 2030.

ورقة سياسات لمواجهة التمييز الوظيفي

أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورقة سياسات جديدة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها مرضى السرطان ومقدمو الرعاية لهم في ما يتعلق بالأمن الوظيفي، وتطرح توصيات عملية لتعزيز حقوقهم ضمن قوانين العمل والضمان الاجتماعي في الأردن.

وتدعو الورقة إلى تطوير التشريعات الوطنية بما يضمن حماية هذه الفئة من الفصل أو التمييز، وتوفير بيئة عمل داعمة خلال رحلة العلاج وبعدها، من خلال منح إجازات مرنة وكافية، وحظر التمييز الصحي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، توضح لـ"عمان نت" أن القضية لا تقتصر على المرضى الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين، بل تشمل جميع مرضى السرطان في الأردن.

وتبين أن رحلة العلاج قد تمتد لسنوات، خصوصا في المرحلة الأولى المكثفة التي تتطلب مراجعات متكررة أو دخولات متكررة للمستشفى، وهو ما قد يضطر المريض أو مقدم الرعاية له من أفراد العائلة إلى ترك عمله أو التعرض للإقالة بعد نفاد الإجازات المرضية والسنوية التي يحددها قانون العمل.

ماذا ينص قانون العمل؟

لا يتضمن قانون العمل الحالي أي نص صريح يحظر التمييز ضد العاملين على أساس حالتهم الصحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة مثل السرطان. هذا الفراغ التشريعي يتيح المجال أمام بعض أصحاب العمل لاتخاذ قرارات بالفصل أو عدم تجديد العقود بذريعة "القدرة على العمل".

ويمنح القانون العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 14 يوما سنويا، قابلة للتمديد حتى 28 يوما بقرار من الطبيب المعتمد، إلا أن هذه المدة لا تتناسب مع طبيعة علاج السرطان، الذي قد يستمر لأشهر أو حتى سنوات، مما يعرض العامل لخطر الفصل بمجرد انتهاء رصيده من الإجازات.

كما يخلو القانون من أي نص يمنع صراحة فصل الموظف أثناء فترة تلقيه العلاج أو خلال إجازة مرضية طويلة، ولا يلزم أصحاب العمل بتوفير ترتيبات بديلة مثل العمل الجزئي أو العمل عن بعد أو تعديل ساعات العمل بما يتناسب مع حالة المريض.

وتؤكد قطامش أن هذا الانقطاع عن العمل يكون مؤقتا بسبب ظرف صحي طارئ، لكن غياب الحماية التشريعية قد يدفع الأسر إلى الفقر، رغم أن غالبية المرضى وأفراد أسرهم قادرون على العودة للعمل ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي بعد العلاج، مشددة على أهمية النظر إليهم كطاقة إنتاجية وفرصة للاقتصاد الوطني، بدل أن يتحولوا إلى فئة تعتمد على المساعدات.

وتضيف أن مراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي كشفت عن ثغرات وفرص لتحسين الحماية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على مرضى السرطان، بل يشمل الحالات الصحية المماثلة، خاصة النساء اللواتي يضطررن لترك العمل لرعاية أفراد أسرهن.

كما تشير إلى وجود ممارسات تمييزية في بعض مقابلات العمل، حيث يتم استبعاد المتقدمين فور علم صاحب العمل بأنهم ناجون من السرطان أو ما زالوا قيد العلاج، ما يبرز الحاجة إلى تشريعات وأنظمة واضحة تمنع التمييز وتدعم قرارات عادلة من قبل إدارات الموارد البشرية.

أمل بالتغيير

وتعبر قطامش عن تفاؤلها بتبني التوصيات، خاصة أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي قيد المراجعة حاليًا، مشيرة إلى أن الأيام الأولى لإطلاق الورقة شهدت اهتمامًا من لجنة العمل في مجلس الأعيان، ورئيسة لجنة العمل والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، على أمل أن يتم إدراج المقترحات في التعديلات التشريعية المقبلة.

فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي يركز على تعويض إصابات العمل أو العجز، لكن لا يوجد بند خاص يوفر دعمًا ماليًا أو تأمينيًا كافيًا لمرضى الأمراض المزمنة غير الناتجة عن إصابة عمل.

ولا توجد أحكام تمنح العامل الذي يعتني بمريض سرطان إجازة مدفوعة أو محمية قانونيًا، ما يضع القائم على الرعاية أمام خيار صعب بين وظيفته ورعاية المريض.