إعلام إسرائيلي: حكومتنا مغرورة ومخادعة ولا إستراتيجية لديها بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - تناولت وسائل إعلام إسرائيلية باستياء متصاعد حالة الغموض التي تكتنف أهداف الحكومة الإسرائيلية من استمرار الحرب في قطاع غزة، وسط انتقادات حادة لغياب الرؤية الإستراتيجية وتخلي القيادة السياسية عن الجنود والمحتجزين، وتوصيفات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه بات أسيرا لمتطرفين يعادون الصهيونية ويتنصلون من المسؤولية.

وهاجمت تحليلات سياسية بارزة أداء الحكومة، مؤكدة أنها تتعامل مع الحرب بغرور وخداع وكأنها تخوض حربا بلا نهاية ولا هدف واضح، بينما تتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية من دون أي أفق لحل قريب أو تفاوض حقيقي.

ورأى المحلل السياسي في قناة 13 رفيف دروكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقر للإرادة النفسية والسياسية لإنهاء الحرب، ويتعلق بوهم أن شيئا ما سيحدث فجأة ليخرجه من الأزمة، قائلا إن "الوضع يبدو وكأنه مدفوع بعقيدة مسيانية، ونتنياهو لا يتعامل مع الحرب باعتبارها خيارا تكتيكيا فقط، بل باتت بالنسبة له مسألة وجود نفسي".

ووفق تصريحات أوردها الإعلام الإسرائيلي، فإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اجتمع مع عائلات الجنود الأسرى، لكنه لم يقدم أي تطمينات حقيقية، ما فاقم مشاعر الإحباط لدى ذوي المحتجزين الذين صبّ بعضهم غضبهم على الحكومة الإسرائيلية وليس على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

في هذا السياق، قال داني ميران، والد أحد الجنود الأسرى في غزة، إن اللقاء مع ويتكوف لم يثمر شيئا يُذكر، بينما اتهمت والدة أسير آخر الحكومة الإسرائيلية بالتضحية بأبنائهم من أجل بقاء نتنياهو السياسي.

وشكك أوفير برسلافسكي، والد أسير ثالث، في نوايا الدولة قائلا: "بتّ أشعر أن دولتنا التي يفترض أن تحمينا، باتت هي عدوي، وهذا مؤلم للغاية"، مضيفا أن صدمة مقاطع الفيديو التي عُرضت لهم كانت كبيرة ومؤثرة.

وفي مداخلة على قناة 12، عبّر أحد المذيعين عن حيرته حيال غياب تصور واضح لما تريده إسرائيل من غزة، متسائلا إن كانت الخطة تتضمن إقامة مستوطنات، أم حكما عسكريا، أم تسليما للسلطة الفلسطينية، بينما رئيس الأركان يواجه هذا الضباب الإستراتيجي بلا إجابات.

أما دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة نفسها، فقد رأت أن إسرائيل تعاني من فشل إستراتيجي حقيقي، وقالت: "لا توجد أي مناقشة منذ عامين حول اليوم التالي في غزة. لا أحد يعرف من سيحكمها، ولا إلى متى. الجميع يسأل: احتللنا غزة، فماذا بعد؟".

وأضافت أن المؤسسة العسكرية تطالب الحكومة هذا الأسبوع بتحديد اتجاه واضح، مؤكدة أن الوضع الإنساني متدهور، وأن المجتمع الدولي لا يبدي استعدادا لتحمل مسؤولية سكان القطاع.

وفي لهجة حادة، اتهم الدكتور تومر برسيكو من معهد هارتمان الحكومة بأنها بلا خطة، وتتعامل بكبرياء وكذب، بينما الجيش يُستنزف والجنود يسقطون والمخطوفون يُتركون لمصيرهم، قائلا: "الحكومة في أزمة، ورئيسها في المحكمة، وقد خان شركاءه وبات رهينة لمتطرفين لا يخدمون في الجيش ويعادون الصهيونية".

وذهب غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، إلى أن غياب التوافق داخل الحكومة حول "اليوم التالي" في غزة يجعل من أي نقاش بهذا الشأن بلا جدوى، موضحا أن نتنياهو ووزراءه من أحزاب اليمين لديهم تصورات مختلفة تماما، وهذا يعمق المأزق السياسي.

وفي تعليقه على ذلك، قال دورون هدار، مستشار طاقم المفاوضات التابع لملتقى الأسرى والمفقودين، إن "صفقة المخطوفين تحولت إلى قضية حزبية، ونتنياهو يناور فيها تحت ضغط شركائه".

أما إلياف ديكشتين، رئيس حركة "أغلبية صهيونية"، فقد اعتبر أن الحرب ضد حماس لا يمكن مقارنتها بأي حرب سابقة، ووصفها بأنها "حرب دينية ضد متطرفين"، مؤكدا أن حماس تطيل أمد القتال لتفرض شروطها مستغلة الضغوط الدولية على إسرائيل.

وأوردت وسائل الإعلام كذلك تصريحات نقلها أحد مذيعي قناة 13، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حمّل شركاء نتنياهو المتطرفين مسؤولية فشل صفقة الأسرى السابقة، مؤكدا أن الضغوط الحزبية عطلت التقدم فيها.

وقال المبعوث ويتكوف لعائلات الأسرى إن الرئيس ترامب "مهتم بأبنائكم الأحياء وغير الأحياء، كما يهتم بأي أميركي"، في محاولة لتأكيد الدعم الأميركي رغم عدم وضوح النتائج.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التململ الشعبي والسياسي داخل إسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى من الجنود، وتنامي الانتقادات الدولية لتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت لا تقدم فيه الحكومة رؤية واضحة للمستقبل أو مخرجا للحرب المستمرة.