مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريره الأسبوعي الذي يُظهِر أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية، خلال فترة الأسبوع الماضي (27/07/2025 – 02/08/2025)، وهي على النحو الآتي:

خلال كلمته في مؤتمر "حل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، طالب رئيس الوزراء محمد مصطفى بِوَقف حَرب الإبادة التي تَشنُّها إسرائيل على شعبنا، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات فورا لأهلنا هناك.

وقال: "يجب أن تتوقف حرب الإبادة هذه فورًا، يجب أن يتوقف قَتل الفلسطينيين فورًا، ويَجب إدخال المُساعدات الإنسانية فورًا عبر كافة المعابر البرية، ويجب إطلاق سراح الرهائن والأسرى فورًا، ويجب أن يتوقف التَهجير والنُزوح فورًا، ويجب أن تَنسَحِب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة. وإننا نَطلُب منكم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير، وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارًا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني".

كما عَقَد رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية والمُغتربين فارسين اغابيكيان، كل على حدة، على هامش مؤتمر "حل الدولتين"، سِلسِلَة من اللقاءات والمُباحثات الثُنائية مع رؤساء الوفود المُشاركة في المؤتمر، ووزراء خارجيةِ عَددٍ من الدُول، لِتَنسيق المَواقف المُشتركة والخُطوات العَمَلية لِوقف حَرب الإبادة والتجويع على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولِدَعم تطبيق حل الدولتين وتَجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وانهاء الاحتلال وَفقَ جَدولٍ زَمنِي مُحدَّد، بالإضافة لحصادِ مَزيدٍ من الاعترافات بدولة فلسطين.

شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين، ضمن فعاليات "مؤتمر حل الدولتين" في اجتماعات لدعم الأونروا ولمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأكدت ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال، وتأمين الدعم الإنساني. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع النرويج وآيسلندا، وبَحثَت الوزيرة سُبل دَعم فلسطين مع عَددٍ من وزراء الخارجية.

نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية خلال أسبوعٍ تَدخلاتٍ شاملةٍ في 12 مديرية، استهدفت الفئات الهشَّة، شملت تَدخلات نَقديةٍ وإنسانية مُباشرة استفادت منها 1,181 أُسرة مُحتاجة، بقيمة 366,000 شيقل، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية. وقدَّمَت 86 خدمة تأمين صحي، و21 تَدخلًا لذوي الإعاقة، و41 حالة مُتابعة اجتماعية للنساء، و24 خدمة للمُسنين، و41 حالة جَديدة للأطفال، إضافة إلى مُساعدات لـ509 أيتام، وترشيح 35 مستفيدًا لمشاريع التمكين الاقتصادي، وتَنفيذ تَدخلاتِ إشراف مهنِي ومُجتمعي مُتعددة.

نَفَّذَت وزارة الأشغال العامة أعمالَ صِيانة على شارع جنين– نابلس في منطقة "بير الباشا" ضمن مَشروع مُعالجة الأَضرَار الناتِجَة عن الأحوال الجَوّية، وركَّبَت أَثاث الطَريق في شارع جنين– حيفا بطول 3000 متر. كما تُنَفِّذ آليات الوزارة مَشروع شَق طُرقٍ دَاخلية في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس، وتَستَكمِل المَراحِل النِهائية من تعبيد طريق جبارة– الكفريات في محافظة طولكرم.

ضِمنَ مَجهودات مُعالجة الأزمة المائية في محافظة الخليل، أَجرَت طَواقم المُحافظة وبلدياتها بالتعاون مع طواقم سلطة المياه والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كشفًا على 3 كيلو متر من أصل 4 كيلو متر من الخط الناقل للمياه في منطقة دير شعر بيت أمر، حيث نَجَحَت في كَشفِ وإغلاق 61 فُتحةً لِسَرِقَة المياه بقطر 2 إنش. وبَلَغَت كمية المياه التي تم توفيرها/ استردادها 6 آلاف كوب يوميًا، ومن المُتَوَقع أن يتم توفير 9 آلاف كوب يوميًا بعد إتمام إزالة السرقات على هذا الخط، حيث ارتفع ضخ المياه لمدينة الخليل في الأربعة أيام الماضية من 9 آلاف كوب يوميًا إلى 18 ألف كوب يوميًا، ويَجري التجهيز لإعمال مكافحة سرقة المياه على خطوط في مناطق ترقوميا وإذنا وسوبا غرب دورا، ومن المتوقع بعد إتمام الخطة توفير 16 ألف كوب يوميًا، ما سَيَسُد الحَدّ الأدنى من احتياجات المحافظة اليومية.

افتَتَح وزير الزراعة دائرة زراعة وبيطرة بني نعيم شمال الخليل لخدمة تجمعات بني نعيم والمسافر وبيرين وخلة القرن. وَوَزَّعَت الوزارة لفَّات سياج في أريحا والأغوار والخليل ورام الله ضمن مشروع "تخضير فلسطين"، ولفَّات بلاستيكية لِمُزارعين في رام الله والقدس ضِمن مَشروع "الاستجابة العاجلة" بِتَنفيذ مؤسسة كير. كما نَفَّذَت 186 ألف جرعة لقاح للثروة الحيوانية بتكلفة 258 ألف شيكل، وَوَزَّعت خزانات مياه وشادر في المناطق المُسمَّاة "C" بالخليل بدعم "UNDP". وتتابع الوزارة تأهيل المَشتَل الزِراعي في غزة بدعم أوكسفام والمركز الفلسطيني، وَوَزَّعت مصائد فرمونية لمكافحة "توتو أبسليوتا/ حفار أوراق البندورة" في طوباس. ونَشَرَت الوزارة إجراءات تنظيم قطاع التمور، وشقَّت طريقًا زراعية بطول 1.4 كم في عطارة برام الله لخدمة 40 أُسرة زراعية، وَوَزَّعَت مواد لتأهيل بيوت بلاستيكية في القدس، واعتمدت آلياتٍ جديدةٍ لتنظيم الأسمِدَة. كما بحث الوزير مع مجلس قروي بردلة احتياجات المنطقة. كما عَقَدَت الوزارة اجتماعات وَوُرَش عملٍ للتأمين الزراعي بالشراكة مع أوكسفام والمركز الفلسطيني وبتمويل الاتحاد الأوروبي، وَوُرَشٍ تدريبيةٍ حَول الآفات وتحليل البيانات المناخية بدعم FAO وصندوق المناخ الأخضر، وبالشراكة مع سلطة جودة البيئة والأرصاد.

افتَتَحَت سُلطَة الطَاقة والمَوارِد الطَبيعية مَحطة طَاقة شمسية بقدرة 80 كيلو واط في رام الله بالشراكة مع المُحافظة وبتمويل تُركي، لدعم التَحوّل نَحو الطاقة النظيفة. وفي السِياق، وقَّعَت سلطة الطاقة وشركة كهرباء الشمال اتفاقيةً لِرَبط أنظِمة الطاقة الشمسية بالشبكة المَحلّية، ضِمن خطةٍ وَطنيةٍ لزيادة حصة الطاقة المُتجَدِّدَة إلى 30% بحلول 2030.

وتأكيدًا لاهتمامها بمحافظة الخليل، نَفَّذَت وَزارة السياحة والآثار زيارة ميدانية وزارية لتطوير المواقع السياحية والأثرية في المحافظة. كما تَفََقَّدَ الوزير مواقع أثرية في طوباس، وأطَلَق كرنفالًا ترفيهيًا لأطفال العائلات المُهَجَّرَة في طولكرم، كما تم إغلاق 3 فيلات غير مرخصة. وتم إطلاق أعمال ترميم مقام النبي لوط في الخليل، وتنظيم جولة تعريفية بعنوان "فلسطين هالمرة غير" لفلسطينيي الداخل شملت القدس وبيت لحم.

نَفَّذَت هيئة الشؤون المدنية سلسلةَ تَدخلات في عدة محافظات، شملت الاستعداد لاستقبال حارس الأراضي المُقَدَّسة الجديد الأب "فرانشيسكو يلبو" في بيت لحم، وتَمكين طَواقم فنية من تَنفيذ أعمال صِيانة وإصلاح في طولكرم، جنين وسلفيت، واستعادة مَركباتٍ مُحتَجَزَة في قلقيلية وسلفيت. كما سهَّلت دُخول مُزارعين ومُواطنين إلى أراضيهم في الخليل وجنين، وتم إصلاح خُطوط مياه مُتَضَرَّرَة بفعل اعتداءات المُستوطنين. وتُواصل الهيئة متابعة الاعتداءات وحركة المواطنين والطواقم الطبية، والمُمتَلَكات المُحتَجَزَة، وكل ما يَتطَلّب تَدخلًا إنسانيًا عاجلًا.

أصدَرَ ديوان الجريدة الرسمية العدد (228)، ودَمَجَ 4 تشريعات مُحدَّثَة ورَفعَها إلكترونيًا، واختتم دورةً تدريبيةً قانونية، ونَظَّم وَرشة بَحثية، وأصدَّر كُتيِبين حَوَل قَانون أُصول المُحاكَمَات المَدنية والتجارية وقانون التَنفيذ وتعديلاتهما.

عَقَدَت وزارة الاقتصاد الوطني الاجتماع الأول للجنة المنافسة استعدادًا لتطبيق القانون في نوفمبر 2025، وناقَشَت مع نقابة تجارة المواد الغذائية تَحديات سِلسلة التوريد وتأثير إغلاق الاحتلال للمعابر على الاقتصاد. وحقَّقَت اجتماعات مُشتَركة مع وزارة المالية وسُلطة النَقد وغُرف التجارة نتائج إيجابية في تَسهيل عَمليات الإيداع النقدي والتوريد. كما بحث وزير الاقتصاد الوطني مع نائب رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين دَعم المشاريع الصغيرة لتعزيز صُمود المُواطنين. ونَفَّذَت الوزارة 75 جولة تفتيشية أَسفَرَت عن تَحرير 19 مخالفة واتلاف 7 أطنان من السلع غير الصالحة، وقدَّمَت خدمات تسجيل للشركات والتجار والعلامات التجارية وإصدار تراخيص ووثائق تجارية متعددة.

تَبذل وزارة العمل جهودًا مُتواصلة لتطوير قطاع العمل، أبرزها إطلاق برامج تَدريبية جَديدة منها "مشغل مضخة باطون" و"نُظم المعلومات الجغرافية" و"الكوافير الرجالي"، وبرنامج لاعتماد مُدرِّبين في أدوات التعاونيات الدولية. كما تُنَفِّذ أنشطة تَشغيل طارئ لدعم الفئات المُتَضَرِرَة في غزة والضفة، وتوقّع مُذكَرة تَعاون لنشر الوعي بالسلامة المِهنِية. وشملت الجهود جولات تفتيشية، وتعزيز الوعي بقانون العمل، ودَعم دَمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الإشراف على انتخابات إلكترونية لنقابة موظفي شركة جوال.

تُتَابع وزارة النقل والمواصلات مع وزارة الخارجية تنفيذ اتفاقيات تبادل الرخص مع دول عربية وأجنبية، وتَقديم تسهيلاتٍ في النَقل العام. كما دَرَسَت الوزارة 19 مُخطَطًا هندسياً لتعديل الطُرق وَفقَ صِفة استعمال المشاريع الاستثمارية، إلى جانب 78 ملفًا ومخططًا بالشراكة مع اللجان الإقليمية، والمُصادَقَة على 3 مُخططات لمواقع مِهن المواصلات. وتم تعديل ترسيم 35 طريقًا إقليميًا ومحليًا وداخليًا بما يتناسب مع الصور الجوية، والمشاركة في دراسة اعتراضات الهيكل التنظيمي لبلدة إكتابا، وأعمال لجنة العطاءات المركزية، إضافة إلى تنفيذ كشوفات ميدانية على مواقع مهن المواصلات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة، وفوز فلسطين بخمسَةِ مَشاريع ضمن برنامج "إيراسموس بلس" الأوروبي لعام 2025، كما أعلَنَت عن مِنحٍ دِراسية في عِدَّة دول. وَوَقَّعَت اتفاقية مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، واختتمت مخيم "كرامة 2" الحقوقي. كما التقى الوزير وفدًا من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبَحَثَ افتتاح مدرسة زراعية في الأغوار، وعقدت اجتماعًا توجيهيًا للطلبة المقبولين بمنح دراسية في الصين.

التقى وزير الداخلية نظيره البحريني في المنامة، وأطلعه على تطورات الأوضاع في غزة والضفة، مؤكدًا حرص فلسطين على تعزيز التعاون الثنائي. من جانبه، جدد الوزير البحريني دعم بلاده للقضية الفلسطينية. كما أصدَرَ الوزير قرارًا بتمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية في غزة لمدة 6 أشهر لضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين.

استجابةً لجهود وزارة شؤون القدس، تمَّت المُصادقة على مَنحِ تسهيلاتٍ أكاديميةٍ لطلبة التوجيهي داخل المدينة؛ بإضافة 5 علامات على مُعدلات القبول في الجامعات لطلب المدينة لِمَن أنهوا دراستهم في مدارس تقع داخل جدار الفصل العنصري. والتقى رئيس وحدة العلاقات العامة بوزارة شؤون القدس ومستشار الوزير، مدير الهلال الأحمر التركي في فلسطين، لبحث تطوير التعاون الإنساني والصحي والإغاثي لدعم سكان ضواحي القدس والتجمعات البدوية.

نَفَّذَت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة فعاليات شملت: تخريج 45 طالبًا في "مخيم فرسان المستقبل"، تكريم مئات حَفَظَة القرآن في قلقيلية وشمال الخليل وطولكرم، وافتتاح دورة تحفيظ للأطفال النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما نظَّمَت فعالية أسبوعية "نساء في ضيافة إبراهيم عليه السلام" بالحرم الإبراهيمي رغم التضييقات. وشَارَكت الوزارة في زيارة تضامنية لبلدة الطيبة عَقب اعتداءات المستوطنين، وَوَقَّعَت مُذكرة تعاون لتشغيل مقام النبي موسى وتطويره.

أَزالَت سُلطة الأراضي، بالتعاون مع النيابة العامة وجهاز الشرطة، اعتداءً على أملاك الدولة في بلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك في إطار جهودها لحماية الأراضي العامة. كما سَلَّمَت السُلطة تَخصيصًا بمساحة 4810 م2 لصالح جهاز الشرطة في بيت لحم، لاستخدامه في إنشاء مركز إصلاح وتأهيل.

وقّع وزير الثقافة اللائحة الوطنية للتراث غير المادي، وزار سلفيت، والتقى سفير نيكاراغوا ومنظمة إنقاذ الطفل، وَوَّقَع اتفاقية مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. كما نَظَّمَت الوزارة أنشطة للطفولة والتوعية والتراث، منها سرد حكايات شعبية في جنين وطولكرم، وُرًش فنية في قلقيلية وأريحا وطوباس، ودعم نفسي في مخيم أريحا، وأنشطة فنية لتعزيز الهوية الوطنية والتضامن مع غزة. وعقدت الوزارة وُرَشًا تَوعويةً ودوراتٍ تدريبيةٍ في الكتابة الإبداعية، صناعة الصابون، النقش على النحاس والتدريب المسرحي لتعزيز مهارات الشباب. كما أقامت فعاليات لإحياء التراث الشعبي وسرد حكايات في المدارس والمخيمات الصيفية، وأنشطة تمكين في بيت لحم وقلقيلية.

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ثلاث مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية في مجالات: رقمنة العملية التعليمية وتطوير المناهج، الاتصالات والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.

نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 77 جولة رقابة، وتَلَّقَت 4 شكوى بيئية وفيما وثقت تلقيها 143 شكوى خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومَنَحَت 4 موافقات بيئية ورَفَضَت مشروعين، وأصدَرَت تَصريح استيراد مواد كيميائية، وَوَثَّقَت 155 انتهاكًا بيئيًا من الاحتلال. وشملت أنشطتها التوعوية برامج تمكين بيئي للمرأة، تناولت العدوان على غزة واعتداءات المستوطنين، إضافة لتدريبات ومخيمات صيفية بيئية.

بَحَثَ وزير الصناعة مع السفير الياباني والمُمَثل العام لوكالة "جايكا" سُبل توسيع التعاون في تطوير المدن الصناعية ودعم البنية التحتية ونقل الخبرات، وتعزيز بيئة الاستثمار. كما التقى الوزير الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين لمناقشة تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما يشمل تحديث السجل الصناعي وَرَقمَنَة الخدمات وتنظيم قطاع الذهب، وَدعم الطَاقة الشمسية لتحسين بيئة الأعمال. وعلى صعيد العمل المحلي، جدَّدَت الوزارة 16 رخصة صناعية وأصدَرَت 3 رُخص جديدة (منشأة صناعية جديدة، ورخصة تشغيل لأول مرة برأس مال 49 ألف دينار أردني وفرص عمل)، ونَفَّذَت 21 جولة رقابية على المنشآت، كما جدَّدَت 4 رخص مَحجر/مقلع، و3 شهادات مراجعة جودة، وعقدت لجنتين فنيتين.

نَظَّمَت وزارة العَدل جلسة مشاورات عامة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة مؤسسات رسمية وأمنية وقضائية، ومُنظمات دُولية ومُجتمع مَدني. كما شَارك الوزير في جلسة حِوارية نظَّمها "تحالف المؤسسات الشبابية" لمناقشة خفض سن الترشح في قانون الانتخابات المحلية، وأثر ذلك على مشاركة الشباب والنساء. وفي برنامج "بدائل"، شدَّد الوزير على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، في ظل الدمار الكامل لمرافق العدالة في غزة وفقدان أكثر من 1.2 مليون ملف قضائي.