مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي
خلال كلمته في مؤتمر "حل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، طالب رئيس الوزراء محمد مصطفى بِوَقف حَرب الإبادة التي تَشنُّها إسرائيل على شعبنا، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات فورا لأهلنا هناك.
وقال: "يجب أن تتوقف حرب الإبادة هذه فورًا، يجب أن يتوقف قَتل الفلسطينيين فورًا، ويَجب إدخال المُساعدات الإنسانية فورًا عبر كافة المعابر البرية، ويجب إطلاق سراح الرهائن والأسرى فورًا، ويجب أن يتوقف التَهجير والنُزوح فورًا، ويجب أن تَنسَحِب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة. وإننا نَطلُب منكم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير، وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارًا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني".
كما عَقَد رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية والمُغتربين فارسين اغابيكيان، كل على حدة، على هامش مؤتمر "حل الدولتين"، سِلسِلَة من اللقاءات والمُباحثات الثُنائية مع رؤساء الوفود المُشاركة في المؤتمر، ووزراء خارجيةِ عَددٍ من الدُول، لِتَنسيق المَواقف المُشتركة والخُطوات العَمَلية لِوقف حَرب الإبادة والتجويع على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولِدَعم تطبيق حل الدولتين وتَجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وانهاء الاحتلال وَفقَ جَدولٍ زَمنِي مُحدَّد، بالإضافة لحصادِ مَزيدٍ من الاعترافات بدولة فلسطين.
شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين، ضمن فعاليات "مؤتمر حل الدولتين" في اجتماعات لدعم الأونروا ولمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأكدت ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال، وتأمين الدعم الإنساني. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع النرويج وآيسلندا، وبَحثَت الوزيرة سُبل دَعم فلسطين مع عَددٍ من وزراء الخارجية.
نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية خلال أسبوعٍ تَدخلاتٍ شاملةٍ في 12 مديرية، استهدفت الفئات الهشَّة، شملت تَدخلات نَقديةٍ وإنسانية مُباشرة استفادت منها 1,181 أُسرة مُحتاجة، بقيمة 366,000 شيقل، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية. وقدَّمَت 86 خدمة تأمين صحي، و21 تَدخلًا لذوي الإعاقة، و41 حالة مُتابعة اجتماعية للنساء، و24 خدمة للمُسنين، و41 حالة جَديدة للأطفال، إضافة إلى مُساعدات لـ509 أيتام، وترشيح 35 مستفيدًا لمشاريع التمكين الاقتصادي، وتَنفيذ تَدخلاتِ إشراف مهنِي ومُجتمعي مُتعددة.
نَفَّذَت وزارة الأشغال العامة أعمالَ صِيانة على شارع جنين– نابلس في منطقة "بير الباشا" ضمن مَشروع مُعالجة الأَضرَار الناتِجَة عن الأحوال الجَوّية، وركَّبَت أَثاث الطَريق في شارع جنين– حيفا بطول 3000 متر. كما تُنَفِّذ آليات الوزارة مَشروع شَق طُرقٍ دَاخلية في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس، وتَستَكمِل المَراحِل النِهائية من تعبيد طريق جبارة– الكفريات في محافظة طولكرم.
ضِمنَ مَجهودات مُعالجة الأزمة المائية في محافظة الخليل، أَجرَت طَواقم المُحافظة وبلدياتها بالتعاون مع طواقم سلطة المياه والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كشفًا على 3 كيلو متر من أصل 4 كيلو متر من الخط الناقل للمياه في منطقة دير شعر بيت أمر، حيث نَجَحَت في كَشفِ وإغلاق 61 فُتحةً لِسَرِقَة المياه بقطر 2 إنش. وبَلَغَت كمية المياه التي تم توفيرها/ استردادها 6 آلاف كوب يوميًا، ومن المُتَوَقع أن يتم توفير 9 آلاف كوب يوميًا بعد إتمام إزالة السرقات على هذا الخط، حيث ارتفع ضخ المياه لمدينة الخليل في الأربعة أيام الماضية من 9 آلاف كوب يوميًا إلى 18 ألف كوب يوميًا، ويَجري التجهيز لإعمال مكافحة سرقة المياه على خطوط في مناطق ترقوميا وإذنا وسوبا غرب دورا، ومن المتوقع بعد إتمام الخطة توفير 16 ألف كوب يوميًا، ما سَيَسُد الحَدّ الأدنى من احتياجات المحافظة اليومية.
افتَتَح وزير الزراعة دائرة زراعة وبيطرة بني نعيم شمال الخليل لخدمة تجمعات بني نعيم والمسافر وبيرين وخلة القرن. وَوَزَّعَت الوزارة لفَّات سياج في أريحا والأغوار والخليل ورام الله ضمن مشروع "تخضير فلسطين"، ولفَّات بلاستيكية لِمُزارعين في رام الله والقدس ضِمن مَشروع "الاستجابة العاجلة" بِتَنفيذ مؤسسة كير. كما نَفَّذَت 186 ألف جرعة لقاح للثروة الحيوانية بتكلفة 258 ألف شيكل، وَوَزَّعت خزانات مياه وشادر في المناطق المُسمَّاة "C" بالخليل بدعم "UNDP". وتتابع الوزارة تأهيل المَشتَل الزِراعي في غزة بدعم أوكسفام والمركز الفلسطيني، وَوَزَّعت مصائد فرمونية لمكافحة "توتو أبسليوتا/ حفار أوراق البندورة" في طوباس. ونَشَرَت الوزارة إجراءات تنظيم قطاع التمور، وشقَّت طريقًا زراعية بطول 1.4 كم في عطارة برام الله لخدمة 40 أُسرة زراعية، وَوَزَّعَت مواد لتأهيل بيوت بلاستيكية في القدس، واعتمدت آلياتٍ جديدةٍ لتنظيم الأسمِدَة. كما بحث الوزير مع مجلس قروي بردلة احتياجات المنطقة. كما عَقَدَت الوزارة اجتماعات وَوُرَش عملٍ للتأمين الزراعي بالشراكة مع أوكسفام والمركز الفلسطيني وبتمويل الاتحاد الأوروبي، وَوُرَشٍ تدريبيةٍ حَول الآفات وتحليل البيانات المناخية بدعم FAO وصندوق المناخ الأخضر، وبالشراكة مع سلطة جودة البيئة والأرصاد.
افتَتَحَت سُلطَة الطَاقة والمَوارِد الطَبيعية مَحطة طَاقة شمسية بقدرة 80 كيلو واط في رام الله بالشراكة مع المُحافظة وبتمويل تُركي، لدعم التَحوّل نَحو الطاقة النظيفة. وفي السِياق، وقَّعَت سلطة الطاقة وشركة كهرباء الشمال اتفاقيةً لِرَبط أنظِمة الطاقة الشمسية بالشبكة المَحلّية، ضِمن خطةٍ وَطنيةٍ لزيادة حصة الطاقة المُتجَدِّدَة إلى 30% بحلول 2030.
وتأكيدًا لاهتمامها بمحافظة الخليل، نَفَّذَت وَزارة السياحة والآثار زيارة ميدانية وزارية لتطوير المواقع السياحية والأثرية في المحافظة. كما تَفََقَّدَ الوزير مواقع أثرية في طوباس، وأطَلَق كرنفالًا ترفيهيًا لأطفال العائلات المُهَجَّرَة في طولكرم، كما تم إغلاق 3 فيلات غير مرخصة. وتم إطلاق أعمال ترميم مقام النبي لوط في الخليل، وتنظيم جولة تعريفية بعنوان "فلسطين هالمرة غير" لفلسطينيي الداخل شملت القدس وبيت لحم.
نَفَّذَت هيئة الشؤون المدنية سلسلةَ تَدخلات في عدة محافظات، شملت الاستعداد لاستقبال حارس الأراضي المُقَدَّسة الجديد الأب "فرانشيسكو يلبو" في بيت لحم، وتَمكين طَواقم فنية من تَنفيذ أعمال صِيانة وإصلاح في طولكرم، جنين وسلفيت، واستعادة مَركباتٍ مُحتَجَزَة في قلقيلية وسلفيت. كما سهَّلت دُخول مُزارعين ومُواطنين إلى أراضيهم في الخليل وجنين، وتم إصلاح خُطوط مياه مُتَضَرَّرَة بفعل اعتداءات المُستوطنين. وتُواصل الهيئة متابعة الاعتداءات وحركة المواطنين والطواقم الطبية، والمُمتَلَكات المُحتَجَزَة، وكل ما يَتطَلّب تَدخلًا إنسانيًا عاجلًا.
أصدَرَ ديوان الجريدة الرسمية العدد (228)، ودَمَجَ 4 تشريعات مُحدَّثَة ورَفعَها إلكترونيًا، واختتم دورةً تدريبيةً قانونية، ونَظَّم وَرشة بَحثية، وأصدَّر كُتيِبين حَوَل قَانون أُصول المُحاكَمَات المَدنية والتجارية وقانون التَنفيذ وتعديلاتهما.
عَقَدَت وزارة الاقتصاد الوطني الاجتماع الأول للجنة المنافسة استعدادًا لتطبيق القانون في نوفمبر 2025، وناقَشَت مع نقابة تجارة المواد الغذائية تَحديات سِلسلة التوريد وتأثير إغلاق الاحتلال للمعابر على الاقتصاد. وحقَّقَت اجتماعات مُشتَركة مع وزارة المالية وسُلطة النَقد وغُرف التجارة نتائج إيجابية في تَسهيل عَمليات الإيداع النقدي والتوريد. كما بحث وزير الاقتصاد الوطني مع نائب رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين دَعم المشاريع الصغيرة لتعزيز صُمود المُواطنين. ونَفَّذَت الوزارة 75 جولة تفتيشية أَسفَرَت عن تَحرير 19 مخالفة واتلاف 7 أطنان من السلع غير الصالحة، وقدَّمَت خدمات تسجيل للشركات والتجار والعلامات التجارية وإصدار تراخيص ووثائق تجارية متعددة.
تَبذل وزارة العمل جهودًا مُتواصلة لتطوير قطاع العمل، أبرزها إطلاق برامج تَدريبية جَديدة منها "مشغل مضخة باطون" و"نُظم المعلومات الجغرافية" و"الكوافير الرجالي"، وبرنامج لاعتماد مُدرِّبين في أدوات التعاونيات الدولية. كما تُنَفِّذ أنشطة تَشغيل طارئ لدعم الفئات المُتَضَرِرَة في غزة والضفة، وتوقّع مُذكَرة تَعاون لنشر الوعي بالسلامة المِهنِية. وشملت الجهود جولات تفتيشية، وتعزيز الوعي بقانون العمل، ودَعم دَمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الإشراف على انتخابات إلكترونية لنقابة موظفي شركة جوال.
تُتَابع وزارة النقل والمواصلات مع وزارة الخارجية تنفيذ اتفاقيات تبادل الرخص مع دول عربية وأجنبية، وتَقديم تسهيلاتٍ في النَقل العام. كما دَرَسَت الوزارة 19 مُخطَطًا هندسياً لتعديل الطُرق وَفقَ صِفة استعمال المشاريع الاستثمارية، إلى جانب 78 ملفًا ومخططًا بالشراكة مع اللجان الإقليمية، والمُصادَقَة على 3 مُخططات لمواقع مِهن المواصلات. وتم تعديل ترسيم 35 طريقًا إقليميًا ومحليًا وداخليًا بما يتناسب مع الصور الجوية، والمشاركة في دراسة اعتراضات الهيكل التنظيمي لبلدة إكتابا، وأعمال لجنة العطاءات المركزية، إضافة إلى تنفيذ كشوفات ميدانية على مواقع مهن المواصلات.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة، وفوز فلسطين بخمسَةِ مَشاريع ضمن برنامج "إيراسموس بلس" الأوروبي لعام 2025، كما أعلَنَت عن مِنحٍ دِراسية في عِدَّة دول. وَوَقَّعَت اتفاقية مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، واختتمت مخيم "كرامة 2" الحقوقي. كما التقى الوزير وفدًا من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبَحَثَ افتتاح مدرسة زراعية في الأغوار، وعقدت اجتماعًا توجيهيًا للطلبة المقبولين بمنح دراسية في الصين.
التقى وزير الداخلية نظيره البحريني في المنامة، وأطلعه على تطورات الأوضاع في غزة والضفة، مؤكدًا حرص فلسطين على تعزيز التعاون الثنائي. من جانبه، جدد الوزير البحريني دعم بلاده للقضية الفلسطينية. كما أصدَرَ الوزير قرارًا بتمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية في غزة لمدة 6 أشهر لضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين.
استجابةً لجهود وزارة شؤون القدس، تمَّت المُصادقة على مَنحِ تسهيلاتٍ أكاديميةٍ لطلبة التوجيهي داخل المدينة؛ بإضافة 5 علامات على مُعدلات القبول في الجامعات لطلب المدينة لِمَن أنهوا دراستهم في مدارس تقع داخل جدار الفصل العنصري. والتقى رئيس وحدة العلاقات العامة بوزارة شؤون القدس ومستشار الوزير، مدير الهلال الأحمر التركي في فلسطين، لبحث تطوير التعاون الإنساني والصحي والإغاثي لدعم سكان ضواحي القدس والتجمعات البدوية.
نَفَّذَت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة فعاليات شملت: تخريج 45 طالبًا في "مخيم فرسان المستقبل"، تكريم مئات حَفَظَة القرآن في قلقيلية وشمال الخليل وطولكرم، وافتتاح دورة تحفيظ للأطفال النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما نظَّمَت فعالية أسبوعية "نساء في ضيافة إبراهيم عليه السلام" بالحرم الإبراهيمي رغم التضييقات. وشَارَكت الوزارة في زيارة تضامنية لبلدة الطيبة عَقب اعتداءات المستوطنين، وَوَقَّعَت مُذكرة تعاون لتشغيل مقام النبي موسى وتطويره.
أَزالَت سُلطة الأراضي، بالتعاون مع النيابة العامة وجهاز الشرطة، اعتداءً على أملاك الدولة في بلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك في إطار جهودها لحماية الأراضي العامة. كما سَلَّمَت السُلطة تَخصيصًا بمساحة 4810 م2 لصالح جهاز الشرطة في بيت لحم، لاستخدامه في إنشاء مركز إصلاح وتأهيل.
وقّع وزير الثقافة اللائحة الوطنية للتراث غير المادي، وزار سلفيت، والتقى سفير نيكاراغوا ومنظمة إنقاذ الطفل، وَوَّقَع اتفاقية مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. كما نَظَّمَت الوزارة أنشطة للطفولة والتوعية والتراث، منها سرد حكايات شعبية في جنين وطولكرم، وُرًش فنية في قلقيلية وأريحا وطوباس، ودعم نفسي في مخيم أريحا، وأنشطة فنية لتعزيز الهوية الوطنية والتضامن مع غزة. وعقدت الوزارة وُرَشًا تَوعويةً ودوراتٍ تدريبيةٍ في الكتابة الإبداعية، صناعة الصابون، النقش على النحاس والتدريب المسرحي لتعزيز مهارات الشباب. كما أقامت فعاليات لإحياء التراث الشعبي وسرد حكايات في المدارس والمخيمات الصيفية، وأنشطة تمكين في بيت لحم وقلقيلية.
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ثلاث مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية في مجالات: رقمنة العملية التعليمية وتطوير المناهج، الاتصالات والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.
نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 77 جولة رقابة، وتَلَّقَت 4 شكوى بيئية وفيما وثقت تلقيها 143 شكوى خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومَنَحَت 4 موافقات بيئية ورَفَضَت مشروعين، وأصدَرَت تَصريح استيراد مواد كيميائية، وَوَثَّقَت 155 انتهاكًا بيئيًا من الاحتلال. وشملت أنشطتها التوعوية برامج تمكين بيئي للمرأة، تناولت العدوان على غزة واعتداءات المستوطنين، إضافة لتدريبات ومخيمات صيفية بيئية.
بَحَثَ وزير الصناعة مع السفير الياباني والمُمَثل العام لوكالة "جايكا" سُبل توسيع التعاون في تطوير المدن الصناعية ودعم البنية التحتية ونقل الخبرات، وتعزيز بيئة الاستثمار. كما التقى الوزير الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين لمناقشة تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما يشمل تحديث السجل الصناعي وَرَقمَنَة الخدمات وتنظيم قطاع الذهب، وَدعم الطَاقة الشمسية لتحسين بيئة الأعمال. وعلى صعيد العمل المحلي، جدَّدَت الوزارة 16 رخصة صناعية وأصدَرَت 3 رُخص جديدة (منشأة صناعية جديدة، ورخصة تشغيل لأول مرة برأس مال 49 ألف دينار أردني وفرص عمل)، ونَفَّذَت 21 جولة رقابية على المنشآت، كما جدَّدَت 4 رخص مَحجر/مقلع، و3 شهادات مراجعة جودة، وعقدت لجنتين فنيتين.
نَظَّمَت وزارة العَدل جلسة مشاورات عامة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة مؤسسات رسمية وأمنية وقضائية، ومُنظمات دُولية ومُجتمع مَدني. كما شَارك الوزير في جلسة حِوارية نظَّمها "تحالف المؤسسات الشبابية" لمناقشة خفض سن الترشح في قانون الانتخابات المحلية، وأثر ذلك على مشاركة الشباب والنساء. وفي برنامج "بدائل"، شدَّد الوزير على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، في ظل الدمار الكامل لمرافق العدالة في غزة وفقدان أكثر من 1.2 مليون ملف قضائي.
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