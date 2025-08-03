جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد معين أصفر

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد معين أصفر
وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس بالمركبات إلى بلدته عقربا، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه، ومواراته الثرى في مقبرة العائلة.
وباستشهاد الشاب أصفر، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين منذ مطلع العام الجاري إلى 9، منهم 5 ارتقوا منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين واعتداءاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم 31، وذلك في سلسلة اعتداءات متصاعدة ينفذونها في الضفة الغربية، وسط تواطؤ مباشر من قوات الاحتلال.
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