جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد معين أصفر

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس -PNN- شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد معين أصفر إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة عقربا جنوب نابلس، الذي ارتقى برصاص مستعمرين مساء يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس بالمركبات إلى بلدته عقربا، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه، ومواراته الثرى في مقبرة العائلة.

وباستشهاد الشاب أصفر، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين منذ مطلع العام الجاري إلى 9، منهم 5 ارتقوا منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستعمرين واعتداءاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم 31، وذلك في سلسلة اعتداءات متصاعدة ينفذونها في الضفة الغربية، وسط تواطؤ مباشر من قوات الاحتلال.