خبراء ودبلوماسيون إسرائيليون سابقون: تنفيذ الضم واستمرار الحرب سيلزم الدول الأوروبية بعقوبات شديدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - حذر خبراء ومسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من ردود فعل أوروبية متشددة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب على غزة أو اتخاذ الحكومة قرارا بضم مناطق في قطاع غزة إلى إسرائيل، ونقلت القناة 12 اليوم، الأحد، عن المديرة السابقة للدائرة السياسية – الإستراتيجية في وزارة الخارجية، عَليزا بن نون، قولها إن "الضغط يتصاعد، لكننا لم نر ذروته بعد"، بعد أن أعلنت دول غربية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ومنع دول أوروبية دخول الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها وحظر بيع أسلحة.

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والمسؤول السابق عن دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون لاشنو – ياعر، إنه "الضم لن يثير غضب الأوروبيين فقط، وإنما سيؤدي إلى أكثر من ذلك. وستجلبنا هذه الخطوة إلى المحكمة الدولية، ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على مواطن إسرائيلي في العالم. وهذا وضع سيكون شديد جدا ضد إسرائيل ويحظر الوصول إليه".

وطرح الخبراء أمثلة لخطوات سياسية قد تنفذها دول أوروبا ضد إسرائيل ردا على ضم أراض فلسطينية أو توسيع الحرب، وبينها تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تعليق منح برنامج "هورايزون" العلمي، توسيع حظر دخول مسؤولين إسرائيليين إلى دول أوروبا، حظر بيع أسلحة، مطالبة السائحين من إسرائيل بتأشيرة دخول، مقاطعة اقتصادية وخاصة منتجات المستوطنات، واعتراف دول أخرى بالدولة الفلسطينية.

ويشار إلى أن تعليق اتفاقية الشركة يقضي بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال رئيس الدائرة السياسية – الأمنية في معهد "ميتافيم" للسياسة الخارجية، د. عومير تسنعاني، إن "هنغاريا هي الدولة الوحيدة تقريبا التي تمنع الاتحاد الأوروبي من قرار كهذا، ومن الجائز أن تسقط معارضتها بسبب ضغوط هائلة عليها".

مظاهرة ضد الحرب على غزة في العاصمة الأسترالية سيدني، اليوم (Getty Images)

وأضافت بن نون أن "الدول الصديقة نجحت في لجم المس باتفاق الشراكة، لكن الرسائل التي تصل منها هي أنه لن يكون بالإمكان الاستمرار بمعارضة تعليق الاتفاق لفترة طويلة".

وقال لاشنو – ياعر إن "الأمر المهم أيضا يتعلق بالأجواء الآخذة بالتطور، وتقضي بأنه من الأفضل عدم التقرب من إسرائيل. وهذا ينطبق بالأساس على رجال الأعمال وشركات دولية كبرى وعلى الأكاديميا التي نرى يوميا خطواتها (مقاطعة علنية وخفية للجامعات والباحثين في إسرائيل). وهذا هو الخطر. وهذه أمور لا تعلم بها مسبقا. وهذا ما ينبغي أن يقلقنا وهو بات حاصلا".

وأشار تسنعاني أن "ضم جزء من الضفة الغربية أو قطاع غزة سيلزم الدول الأوروبية بتنفيذ خطوات خطيرة، وسيعتبر بنظر العالم أنه جريمة خطيرة للغاية. والخطوات الأوروبية قد تكون تدريجية أو مرة واحدة وهذا متعلق بخطورة الخطوة الإسرائيلية".

وحذر جيرمي سخاروف، الذي تولى في الماضي منصب نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير في ألمانيا، من أن تنفيذ مخطط الضم أو توسيع الحرب هو "أمر لن يتمكن أكبر أصدقاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، من احتوائه والاستمرار بالوقوف ضد الدول التي تدعو إلى تصعيد الضغوط".

وأشار سخاروف إلى أنه في السياق الإيراني، توجد أهمية هائلة لعلاقات إسرائيل مع حليفاتها الأوروبيات، وبحسبه فإن لبريطانيا وفرنسا قدرة على إعادة العقوبات على إيران.

وحسب تسنعاني، فإن "السؤال المركزي هو إلى مدى سيكون الرئيس ترامب مستعدا لعزل نفسه سوية مع إسرائيل من أجل مصلحة نتنياهو. وترامب يتعرض لضغوط سياسية وداخلية كبيرة من أجل تغيير سياسته تجاه إسرائيل".

وأضاف تسنعاني أن "الضم يشكل خطرا على علاقاتنا مع المنطقة. وتبعات ذلك ستتراوح بين المس باتفاقيات أبراهام والمس باتفاقيات السلام مع مصر والأردن. وبالنسبة لإسرائيل، اتفاقيات السلام مع مصر والأردن هي مصلحة عليا. والمس قد يكون رمزيا، مثل إغلاق سفارات، لكنه قد يصل إلى حد إلغاء اتفاقيات السلام أيضا، وحتى إلى استفزازات عسكرية تجاه إسرائيل".

وحذرت بن نون من أنه "لا نرى ذروة هذا التطور حتى الآن، لكننا نرى الاتجاه بالتأكيد". وقال تسنعاني إنه "لم نكن أبدا في وضع كهذا. ويوجد هنا عملية حقيقية لعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وإسرائيل متعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، والقدرة على المس بنا موجودة. والمس بالاقتصاد الإسرائيلي قد يكون سريعا ومؤلما".