انتشال جثامين 5 شهداء في قصف الاحتلال حي الشجاعية
وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 44 مواطنا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، 22 منهم من منتظري المساعدات.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
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