انتشال جثامين 5 شهداء في قصف الاحتلال حي الشجاعية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - انتشلت طواقم الإنقاذ، بعد ظهر اليوم الأحد، جثامين 5 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 44 مواطنا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، 22 منهم من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.