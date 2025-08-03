وزير خارجية مصر: نتعرض لحملة مغرضة بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

خبرني - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الأحد، أن مصر تتعرض لحملة مغرضة، وادعاءات بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.

واستنكر عبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في القاهرة، الحملة الممنهجة ضد الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني، والتي "تعكس أغراضا مشبوهة ومضللة"، مبينا أن مصر قدمت كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة.

وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وأكد أن مصر تلعب دورا استثنائيا وثابتا في دعم القضية الفلسطينية انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية، مستعرضا جهودها النشطة على المستويين الدبلوماسي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني، إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.