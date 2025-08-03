18500 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



رام الله 3 آب (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، 18500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، بينهم 570 امرأة و 1500 طفل، إضافة إلى 194 صحفيا لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والضمير"، اليوم الأحد، إلى استشهاد 75 أسيرا على الأقل داخل السجون منذ بداية العدوان بينهم 46 من قطاع غزة في حين تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 72 أسيرا ضمن 83 شهيدا تم الإعلان عنهم.

وتشمل الإحصائيات حالات الاعتقال من المنازل والحواجز العسكرية، بينما لا تشمل الأرقام الكاملة لأسرى غزة بسبب سياسة الإخفاء القسري رغم اعتراف الاحتلال باعتقال آلاف منهم.

وأكد التقرير تصاعد جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في ظل غياب أي رقابة دولية فاعلة، محذرا من استمرار الانتهاكات في ظل حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.

--(بترا)

م ف/ع أ/ف ق

03/08/2025 14:29:29