18500 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ بدء العدوان على غزة
رام الله 3 آب (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، 18500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، بينهم 570 امرأة و 1500 طفل، إضافة إلى 194 صحفيا لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والضمير"، اليوم الأحد، إلى استشهاد 75 أسيرا على الأقل داخل السجون منذ بداية العدوان بينهم 46 من قطاع غزة في حين تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 72 أسيرا ضمن 83 شهيدا تم الإعلان عنهم.
وتشمل الإحصائيات حالات الاعتقال من المنازل والحواجز العسكرية، بينما لا تشمل الأرقام الكاملة لأسرى غزة بسبب سياسة الإخفاء القسري رغم اعتراف الاحتلال باعتقال آلاف منهم.
وأكد التقرير تصاعد جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في ظل غياب أي رقابة دولية فاعلة، محذرا من استمرار الانتهاكات في ظل حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.
--(بترا)
م ف/ع أ/ف ق
03/08/2025 14:29:29
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