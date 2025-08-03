نواب مادبا: المستشفى الجديد نقلة نوعية في الخدمات الصحية

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مادبا 3 آب (بترا)- أكد نواب محافظة مادبا أن مستشفى مادبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس له اليوم الأحد، سيشكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة لأهالي محافظة مادبا والمناطق المجاورة.

وثمنوا في تصريحات، التزام رئيس الوزراء بتنفيذ ما تعهد به شخصيا خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة خلال شهر آذار الماضي بالبدء بإنشاء المستشفى هذا العام ووفق أعلى المواصفات.

وقالت النائب رند الخزوز: "نشهد اليوم لحظة تاريخية بوضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الحكومي الجديد الذي جاء نتيجة لزيارات رئيس الوزراء للمحافظة والوقوف على أوضاع القطاع الصحي".

وثمنت الجهود والوفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الوزراء لأهالي المحافظة بإنشاء المستشفى ليكون جاهزا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكدت أن هذه الخطوة محط التقدير والاعتزاز بإنشاء المستشفى الذي طال انتظاره، بعد نحو 10 أعوام من المطالبات من قبل أهالي المحافظة نظرا للحاجة الملحة له، مؤكدة أن المستشفى سيكون شريانا صحيا جديدا لأهالي المحافظة.

من جهته، أكد النائب الدكتور عبد الهادي بريزات أن مستشفى مادبا الجديد من أكبر المشاريع التنموية والخدمية التي تضمنتها برامج الحكومة لمحافظة مادبا، لافتا إلى أن المستشفى سيخدم ليس فقط محافظة مادبا وإنما المناطق المجاورة.

وأوضح أن المستشفى سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في الخدمات الصحية والطبية نظرا لحجم المستشفى وسعته وتوفر جميع الاختصاصات فيه، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

بدوره، قدم النائب سامر الأزايدة الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه المكرمة الملكية السامية، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على سرعة تلبية مطلب أهالي مادبا ببناء المستشفى.

وتقدم بالتهنئة لأهالي محافظة مادبا على بدء أولى خطوات إنجاز هذا الصرح الطبي الذي انتظره الأهالي منذ فترة طويلة.

من جانبها، أشارت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، الى أن مشروع مستشفى مادبا الحكومي الجديد هو الأول من نوعه للاستثمار بين القطاعين العام والخاص تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت، إن إنشاء المستشفى الجديد يأتي في ضوء حاجة أهالي المحافظة لمستشفى حديث كبديل للمستشفى القديم ذي البنية التحتية المتواضعة الذي لم تكن تتجاوز سعته 128 سريرا ليأتي المستشفى الجديد بعدد 260 سريرا قابل للتوسع إلى 360 سريرا.

وبينت أن المستشفى الذي ستتم إدارته من قبل وزارة الصحة، سيقام على أرض مساحتها 55 دونما وسيوفر جميع الاختصاصات التي كانت موجودة في المستشفى القديم، إضافة إلى إختصاصات أخرى نوعية وغيرها.

--(بترا)

ع ق/ع س/ أ أ

03/08/2025 14:58:30





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