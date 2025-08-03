نواب مادبا: المستشفى الجديد نقلة نوعية في الخدمات الصحية
مادبا 3 آب (بترا)- أكد نواب محافظة مادبا أن مستشفى مادبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس له اليوم الأحد، سيشكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة لأهالي محافظة مادبا والمناطق المجاورة.
وثمنوا في تصريحات، التزام رئيس الوزراء بتنفيذ ما تعهد به شخصيا خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة خلال شهر آذار الماضي بالبدء بإنشاء المستشفى هذا العام ووفق أعلى المواصفات.
وقالت النائب رند الخزوز: "نشهد اليوم لحظة تاريخية بوضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الحكومي الجديد الذي جاء نتيجة لزيارات رئيس الوزراء للمحافظة والوقوف على أوضاع القطاع الصحي".
وثمنت الجهود والوفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الوزراء لأهالي المحافظة بإنشاء المستشفى ليكون جاهزا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكدت أن هذه الخطوة محط التقدير والاعتزاز بإنشاء المستشفى الذي طال انتظاره، بعد نحو 10 أعوام من المطالبات من قبل أهالي المحافظة نظرا للحاجة الملحة له، مؤكدة أن المستشفى سيكون شريانا صحيا جديدا لأهالي المحافظة.
من جهته، أكد النائب الدكتور عبد الهادي بريزات أن مستشفى مادبا الجديد من أكبر المشاريع التنموية والخدمية التي تضمنتها برامج الحكومة لمحافظة مادبا، لافتا إلى أن المستشفى سيخدم ليس فقط محافظة مادبا وإنما المناطق المجاورة.
وأوضح أن المستشفى سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في الخدمات الصحية والطبية نظرا لحجم المستشفى وسعته وتوفر جميع الاختصاصات فيه، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
بدوره، قدم النائب سامر الأزايدة الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه المكرمة الملكية السامية، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على سرعة تلبية مطلب أهالي مادبا ببناء المستشفى.
وتقدم بالتهنئة لأهالي محافظة مادبا على بدء أولى خطوات إنجاز هذا الصرح الطبي الذي انتظره الأهالي منذ فترة طويلة.
من جانبها، أشارت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، الى أن مشروع مستشفى مادبا الحكومي الجديد هو الأول من نوعه للاستثمار بين القطاعين العام والخاص تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت، إن إنشاء المستشفى الجديد يأتي في ضوء حاجة أهالي المحافظة لمستشفى حديث كبديل للمستشفى القديم ذي البنية التحتية المتواضعة الذي لم تكن تتجاوز سعته 128 سريرا ليأتي المستشفى الجديد بعدد 260 سريرا قابل للتوسع إلى 360 سريرا.
وبينت أن المستشفى الذي ستتم إدارته من قبل وزارة الصحة، سيقام على أرض مساحتها 55 دونما وسيوفر جميع الاختصاصات التي كانت موجودة في المستشفى القديم، إضافة إلى إختصاصات أخرى نوعية وغيرها.
--(بترا)
ع ق/ع س/ أ أ
03/08/2025 14:58:30
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