اجتماع في الأشغال لمتابعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

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عمان 3 آب (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في إيجاد قيمة مضافة في قطاع الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية وبما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويرفع من جودة الحياة للمواطن الأردني والمقيمين على أرض المملكة.

وقال خلال اجتماع عقد في الوزارة اليوم الأحد، لمتابعة البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الحكومة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات من خلال تبني إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، وتعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية.

وأضاف أبو السمن أن رؤية التحديث الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لمسار التحديث الشامل الذي تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية لتحقيق نمو شامل يسهم في تحسين جودة الحياة، ويوفر فرص العمل في المجالات كافة كما يوفر أفضل مستويات الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع لتحسين ورفع مستوى الشراكة وخاصة فيما يتعلق بمراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية وإطلاعهم على المستهدفات والأولويات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها خلال الاجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن المشاريع المقترحة والتي تم إدراجها من قبل الوزارة هي مشاريع نوعية ذات اثر مباشر على جودة حياة المواطنين وتعمل على ايجاد فرص عمل للأردنيين وتعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع نقاش مستفيض حول المراحل التحضيرية للبرنامج التنفيذي القادم، بما يضمن تحقيق المؤشرات والأهداف ضمن المواقيت الزمنية للبرنامج التنفيذي، ومراجعة مشاريع الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026 - 2029).

وحضر الاجتماع الذي يأتي في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، وعدد من مدراء الإدارات في الوزارة.

--(بترا)

م ح/ع س/ف ق

03/08/2025 14:49:12





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