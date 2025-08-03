الطلب مستمر على الربيان الأحمر والأسمر والكميات محدودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الربيان‭ ‬فإن‭ ‬الربيان‭ ‬الأحمر‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬كبير‭ ‬الحجم‭ ‬وإن‭ ‬الربيان‭ ‬الأحمر‭ ‬يوجد‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الرملية‭ ‬والطينية‭ ‬ويتغير‭ ‬لونه‭ ‬بسبب‭ ‬حركته‭ ‬واحتكاكه‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬بالغزول‭ (‬شبكات‭ ‬الصيد‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬يتم‭ ‬صيده‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬باستخدام‭ ‬الغزل‭ ‬ويعرف‭ ‬محليا‭ ‬بـ‭(‬ربيان‭ ‬الحظور‭) ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬نشاطه‭ ‬وحركته،‭ ‬بينما‭ ‬تحتفظ‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬السمراء‭ ‬بلونها‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬وطبيعة‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬وتصاد‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الضحلة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬تربتها‭ ‬سمراء‭ ‬أو‭ ‬طينية‭ ‬وهي‭ ‬مناطق‭ ‬تعرف‭ ‬بـ‭(‬المشاعير‭).‬

وأكد‭ ‬أحد‭ ‬المتمرسين‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬بأن‭ ‬الربيانة‭ ‬السمراء‭ ‬أيضا‭ ‬لها‭ ‬نكهتها‭ ‬المختلفة‭ ‬عن‭ ‬الحمراء‭ ‬ويشبهها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬مثل‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬يفضل‭ ‬حين‭ ‬يصاد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬طينية‭ ‬عميقة‭ ‬بسبب‭ ‬اختلاف‭ ‬طعمه‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الأصناف،‭ ‬مستذكرا‭ ‬أن‭ ‬الروبيان‭ ‬يمر‭ ‬بفترتي‭ ‬حضانة‭ ‬سنويتين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬وتعرف‭ ‬بـ‭(‬جلة‭ ‬القيظ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يندر‭ ‬الصيد‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ (‬جلة‭ ‬الشتاء‭) ‬بشهر‭ ‬يناير‭ ‬وفيه‭ ‬تندرس‭ ‬الربيانة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بمقدار‭ (‬فوت‭ ‬واحد‭) ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترات‭ ‬تقل‭ ‬الكميات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬كما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الروبيان‭ ‬خيط‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬يختلف‭ ‬لونه‭ ‬بحسب‭ ‬المرحلة‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬أسود‭ ‬أو‭ ‬أخضر‭ ‬وهو‭ ‬إما‭ ‬بقايا‭ ‬رمل‭ ‬أو‭ ‬بيض‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬البرتقالي‭ ‬بعد‭ ‬الطهي‭. ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬مواسم‭ ‬صيد‭ ‬الربيان‭ ‬الكبير‭ (‬الجامبو‭) ‬تكون‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ (‬الرباعي‭) ‬وضربة‭ (‬الشولة‭) ‬بشهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكميات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬وفيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬وصول‭ ‬حصيلة‭ ‬البانوش‭ ‬الواحد‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أطنان‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فأصبحت‭ ‬الكميات‭ ‬أقل‭. ‬

واختتم‭ ‬بأن‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أعشاب‭ ‬بحرية‭ (‬الحشائش‭) ‬تنتج‭ ‬ربيانا‭ ‬ذا‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الطعم‭ ‬كونها‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬غذاء‭ ‬غنيا‭ ‬يجعل‭ ‬الربيان‭ ‬أكبر‭ ‬حجما‭ ‬خلال‭ ‬الشتاء‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الإقبال‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭. ‬