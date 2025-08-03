استضافــــة أول معسكــــر تدريبـــي للقيادة و التكنولوجيـــا مـــن كامبريــــدج فــي السعوديــة بالريــــاض

MENAFN - Asdaf News) قامت المنصة الإقليمية لاستكشاف المهن للشباب، باختتام مختبر التعلّم بنجاح، وهو يعتبر أول معسكر تدريبي لقيادات التكنولوجيا من كامبريدج في المملكة العربية السعوديــة. وقد شهد هذا البرنامج المكثف للقيادة الشبابية، المصمم لتزويد الشبـــاب بالمهارات والعقلية اللازمة للقيادة في عصر التحول الرقمي، مشاركة الطلبة في تطوير مشاريع واقعية تتماشى مع الأهداف الوطنية المحــددة فــي رؤيــة السعوديــة 2030.

بقيادة خريجي جامعتي أوكسفورد وكامبريدج، الذين ينشطون حاليًا في مشاريع ميدانية، قدّم المعسكر التدريبي للقيادة و التكنولوجيا من كامبريدج لطلبة المرحلة الثانوية رؤى عالمية متجذرة في اكتساب المهارات العملية. على مدار أربعة أيام، استكشف المشاركون أساسيات القيادة المعاصرة، بما في ذلك اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والمنهجيات الرشيقة، ودمج الذكاء الاصطناعــي فــي التخطيــط الاستراتيجــي.

وقد بلغ المعسكر التدريبي ذروته بمشروع قيادي شخصي، تحدّى فرق الطلبة لتصميم حلول تكنولوجية يمكن طرحها على أصحاب المصلحة الحقيقيين. مع التركيز على رؤية الحكومة السعودية لعام 2030، تمّ تشجيع المشاركين على استكشاف مواضيع قابلة للتنفيذ من قبل الهيئات الحكومية، ويمكن أن تُسهم علــى نحــو فعــال فــي التقــدم والارتقـــاء الوطنــي.

فاز بالمشروع الرابح فريقٌ يتألف من أربعة أعضاء، وهم طلال الزهيري، فهد أبو نيان، معاذ القحطاني، و حمزة العُفيعي. تمّ تطوير مقترح“استخدام التكنولوجيا لتحسين المساحات العامة (أخلاقيًا)” استجابةً للحاجة إلى تصميم مُحسّن في الأماكن العامة يُحسّن ويعزز تجربة المستخدم. ولقد أوضح الزهيري ما يلي:“طرحنا فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق ضيق لجعل المساحات العامة أكثر تفاعليةً، من الناحية الأخلاقية وفيما يتعلق بالشفافية، مع الالتزام بالقيم الأساسية. ومن أهم مميزات هذا المقترح عدم تضمينه الذكاء الاصطناعي التوليدي، نظرًا للمخاوف الأخلاقية المتعلقة بموضوعنا. وقد طُوّر هذا المشروع بهدف عرضه على الحكومة السعودية، لدعم تقدمها المستمر في هذا العالم المتغير باستمرار”.

عن حديثه عن كيفية صقل المعسكر التدريبي لمهاراته في التواصل وتعميق فهمه لآلية اتخاذ القرارات القيادية، قال الزهيري:“كانت جلسات المناظرة مثمرة للغاية. تمّ منحنـــا عشر دقائق للبحث في سيناريـــو معيّن، سواءً لصالح الذكاء الاصطناعي أو ضده، ثم تناقشت المجموعات المتحاورة حول الموضوع. كان لهذا أثرٌ بالغٌ عليّ، إذ سمح لي بملاحظة ردود أفعال النــاس تحــت الضغـــط”.

أما زميله القحطاني، فقد قدم له المعسكر التدريبي نقطة انطلاقٍ حاسمة نحو تحقيق هدفه في أن يصبح قائدًا مستقبليًا. قال:“انضممتُ لأنني أردتُ بناء قدراتي القيادية في سياق التقنيات الناشئة. حسّنتُ مهاراتي في التواصل، لا سيما من خلال تمارين الاستمــاع الفعّال. كما اكتسبتُ ثقةً أكبر وفهمًا أعمق لما يجعل القائد عظيمًا، لا سيما بعد التأمل في شخصيات عامة عالمية وتقييم نقـــاط قوتهــا وضعفهــا”.

وبالارتكاز على القوة الدافعة التي حققها المعسكر التدريبي لقيادات التكنولوجيا من كامبريدج، يستعد ALearningLab لإطلاق برنامجه القادم لتنمية مهارات القيادة لدى الشباب في كلٍّ من الرياض وجدة. يُعتبر برنامج“معسكر الأعمال والقيادة” الذي يُقدّمه مرشدو هارفارد برنامجًا مكثفًا لمدة أربعة أيام، يُقدّم البرنامج النموذجي المشهور على النطاق العالمي الذي تنظمه هارفارد توجيهاً للطلبة الطموحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا في المملكة العربية السعودية. يُركّز المعسكر على التفكير الاستراتيجي، الابتكار الريادي، وتنمية المهارات القيادية، مما يُتيح للمشاركين فرصةً لا مثيل لها لبنــاء الكفــاءات اللازمــة لدفــع عجلــة نمــوّ الأعمــال وتحوّلهــا المستقبلــي.

سوف ينعقد برنامج“معسكر الأعمال والقيادة” الذي يُقدّمه مرشدو هارفارد في الرياض من 11 إلى 14 أغسطس.