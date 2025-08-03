نجاح الحملة الجزئية للتطعيم في الجنوب

يُعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطعيم 175,696 طفلًا من إجمالي 183,400 طفل مستهدف خلال الحملة الجزئية التي أُقيمت في المنطقة الجنوبية من ليبيا ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي استمرت لمدة عشرة أيام.

هذا الإنجاز يمثل نسبة تغطية تبلغ حوالي 95.8% من الفئة المستهدفة، وهو مؤشر إيجابي على تجاوب الأهالي مع جهود التطعيم، وتعاون فرق العمل الميداني، ومساهمة الشركاء المحليين والدوليين في إنجاح هذه الحملة.

ويؤكد المركز على أهمية الحرص على تطعيم الأطفال في التطعيمات الروتينية، لضمان حماية شاملة ضد هذه الأمراض شديدة العدوى، ويحث جميع أولياء الأمور على التوجه إلى أقرب مركز صحي لاستكمال الجرعات اللازمة.

كما يعبّر المركز عن شكره وتقديره لأولياء الأمور على ثقتهم في البرنامج الوطني للتطعيمات، وكذلك لجميع العاملين في القطاع الصحي، والمشرفين، وفرق التطعيم، والإعلاميين، والقادة المحليين، لما قدموه من دعم ومساندة ميدانية خلال هذه الحملة.

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.