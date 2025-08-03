نجاح الحملة الجزئية للتطعيم في الجنوب

نجاح الحملة الجزئية للتطعيم في الجنوب
يُعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطعيم 175,696 طفلًا من إجمالي 183,400 طفل مستهدف خلال الحملة الجزئية التي أُقيمت في المنطقة الجنوبية من ليبيا ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي استمرت لمدة عشرة أيام.
هذا الإنجاز يمثل نسبة تغطية تبلغ حوالي 95.8% من الفئة المستهدفة، وهو مؤشر إيجابي على تجاوب الأهالي مع جهود التطعيم، وتعاون فرق العمل الميداني، ومساهمة الشركاء المحليين والدوليين في إنجاح هذه الحملة.
ويؤكد المركز على أهمية الحرص على تطعيم الأطفال في التطعيمات الروتينية، لضمان حماية شاملة ضد هذه الأمراض شديدة العدوى، ويحث جميع أولياء الأمور على التوجه إلى أقرب مركز صحي لاستكمال الجرعات اللازمة.
كما يعبّر المركز عن شكره وتقديره لأولياء الأمور على ثقتهم في البرنامج الوطني للتطعيمات، وكذلك لجميع العاملين في القطاع الصحي، والمشرفين، وفرق التطعيم، والإعلاميين، والقادة المحليين، لما قدموه من دعم ومساندة ميدانية خلال هذه الحملة.توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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