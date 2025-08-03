حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1990 - مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية في القاهرة يدين العدوان العراقي على دولة الكويت ويرفض أية آثار مترتبة عليه وعدم الاعتراف بتبعاته.
1990 - المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد دورة طارئة في القاهرة دان فيها عدوان النظام العراقي على الكويت وطالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات العراقية إلى مواقعها قبل تاريخ الأول من أغسطس 1990.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن حظر التعامل بالبيع أو بالشراء لنفط الكويت أو أية منتجات نفطية أخرى إلا عن طريق حكومة الكويت.
1998 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا بتعيين الدكتورة نورية الخرافي وكوثر الجوعان عضوتين في مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بتعيين المرأة الكويتية في مجال الجمعيات التعاونية.
2010 - حصول الخبير الدكتور عايد الحميدان المتخصص في مجال مكافحة المخدرات على مسمى دولي متميز يمنح للمرة الأولى من الأمم المتحدة للكويت وهو خبير دولي في مجال خفض الطلب على المخدرات والحد من أضرارها وإعداد الخطط والبرامج الوقائية والتأهيلية.
2010 - منتخب الكويت للشراع المشارك في منافسات المهرجان البحري الدولي الثالث لمدينة الرباط المغربية يحقق مركزي الصدارة حيث حقق اللاعب سعود المسعود المركز الأول في مسابقة صنف الليزر 704 بينما فاز زميله أحمد الفيلكاوي بالمركز الأول في صنف الليزر ريديال.
2015 - وزارة الكهرباء والماء تفتتح مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف سد الاحتياجات المتزايدة للطاقة نتيجة التوسع العمراني ومواكبة خطة التنمية المحلية.
2016 - وزارة الأشغال العامة تسلم مشروع مجمع إسكان العمالة الوافدة في منطقة (الشدادية) إلى وزارة المالية بهدف توفير السكن المناسب والصحي للعمالة الوافدة بتكلفة تبلغ نحو 28 مليون دينار كويتي.
2016 - مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) تنشئ كرسيا للماجستير في الدراسات العربية المعاصرة في جامعة (اوتونوما دي برشلونة) الإسبانية ليكون بذلك الكرسي الوحيد في أوروبا الذي يعتمد اللغة العربية كلغة وحيدة في تدريس (ماجستير الدراسات العربية) بدعم من شخصية عربية.
2017 - وفاة سيدة الأعمال سعاد الحميضي عن عمر ناهز 78 عاما.
2018 - الكويت تسلم مبلغ 50 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي إيفاء منها بتعهداتها للشعب اليمني الشقيق.
2020 - مجلس الوزراء الكويتي يقرر التعميم على المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج بضرورة تفعيل التأمين الصحي (تأمين السفر) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث.
2020 - مجلس الوزراء يقرر منع دخول المقيمين إلى الكويت القادمين من بعض الدول وفق شروط محددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تصدير أول شحنة من منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية إلى الأسواق الآسيوية.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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