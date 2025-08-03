حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 8 (كونا) -- الثالث من أغسطس

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1990 - مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية في القاهرة يدين العدوان العراقي على دولة الكويت ويرفض أية آثار مترتبة عليه وعدم الاعتراف بتبعاته.

1990 - المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد دورة طارئة في القاهرة دان فيها عدوان النظام العراقي على الكويت وطالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات العراقية إلى مواقعها قبل تاريخ الأول من أغسطس 1990.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن حظر التعامل بالبيع أو بالشراء لنفط الكويت أو أية منتجات نفطية أخرى إلا عن طريق حكومة الكويت.

1998 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا بتعيين الدكتورة نورية الخرافي وكوثر الجوعان عضوتين في مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بتعيين المرأة الكويتية في مجال الجمعيات التعاونية.

2010 - حصول الخبير الدكتور عايد الحميدان المتخصص في مجال مكافحة المخدرات على مسمى دولي متميز يمنح للمرة الأولى من الأمم المتحدة للكويت وهو خبير دولي في مجال خفض الطلب على المخدرات والحد من أضرارها وإعداد الخطط والبرامج الوقائية والتأهيلية.

2010 - منتخب الكويت للشراع المشارك في منافسات المهرجان البحري الدولي الثالث لمدينة الرباط المغربية يحقق مركزي الصدارة حيث حقق اللاعب سعود المسعود المركز الأول في مسابقة صنف الليزر 704 بينما فاز زميله أحمد الفيلكاوي بالمركز الأول في صنف الليزر ريديال.

2015 - وزارة الكهرباء والماء تفتتح مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف سد الاحتياجات المتزايدة للطاقة نتيجة التوسع العمراني ومواكبة خطة التنمية المحلية.

2016 - وزارة الأشغال العامة تسلم مشروع مجمع إسكان العمالة الوافدة في منطقة (الشدادية) إلى وزارة المالية بهدف توفير السكن المناسب والصحي للعمالة الوافدة بتكلفة تبلغ نحو 28 مليون دينار كويتي.

2016 - مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) تنشئ كرسيا للماجستير في الدراسات العربية المعاصرة في جامعة (اوتونوما دي برشلونة) الإسبانية ليكون بذلك الكرسي الوحيد في أوروبا الذي يعتمد اللغة العربية كلغة وحيدة في تدريس (ماجستير الدراسات العربية) بدعم من شخصية عربية.

2017 - وفاة سيدة الأعمال سعاد الحميضي عن عمر ناهز 78 عاما.

2018 - الكويت تسلم مبلغ 50 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي إيفاء منها بتعهداتها للشعب اليمني الشقيق.

2020 - مجلس الوزراء الكويتي يقرر التعميم على المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج بضرورة تفعيل التأمين الصحي (تأمين السفر) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث.

2020 - مجلس الوزراء يقرر منع دخول المقيمين إلى الكويت القادمين من بعض الدول وفق شروط محددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تصدير أول شحنة من منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية إلى الأسواق الآسيوية.(النهاية) م ب ر / ن س ن