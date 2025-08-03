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سعر الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ إلى 3362 دولارا للأونصة

سعر الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ إلى 3362 دولارا للأونصة

2025-08-03 04:11:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 8 (كونا) -– أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ بدعم من تراجع بيانات التوظيف الأمريكية وضعف الدولار مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 3362 دولارا للأونصة.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي أضاف في شهر يوليو الماضي 73 ألف وظيفة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة وهذه البيانات دفعت الأسواق إلى تعزيز رهاناتها على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل إذ تشير عقود الأموال الفيدرالية إلى احتمالية بنسبة 76 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية سجلت انخفاضا ملحوظا إذ هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 228ر4 بالمئة فيما تعرض الدولار لضغوط بيعية قوية ليفقد أكثر من 8ر0 بالمئة من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي مما دعم أسعار الذهب.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعلنت حزمة رسوم جمركية جديدة شملت عشرات الدول وصل بعضها إلى 41 بالمئة على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع واشنطن إضافة إلى رسوم بنسبة 40 بالمئة على السلع التي يشتبه في إعادة توجيهها عبر أطراف ثالثة وهذه التطورات التجارية رافقتها رسائل متوترة بين واشنطن وموسكو شملت نشر غواصات نووية أمريكية اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات مما جعلهم يتجهون إلى أسواق المعادن الثمينة التي شهدت انتعاشة ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي.
وبين أن سعر الذهب في السوق الفورية ارتفع أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 3362 دولارا للأونصة بعدما كان قد تراجع منتصف الأسبوع إلى أدنى مستوى في شهر عند 3268 دولارا.
وقال التقرير إن حالة الترقب مرشحة للاستمرار في الأسواق العالمية هذا الأسبوع وسط غياب بيانات اقتصادية رئيسية مع بقاء تركيز المستثمرين منصبا على تطورات الحرب التجارية والتصريحات القادمة من مسؤولي (الفيدرالي) الأمريكي.
وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن هذه التحركات في السوق العالمية انعكست على أسعار المعادن في السوق الكويتية إذ بلغ سعر الذهب عيار (24) نحو 130ر33 دينار للجرام وعيار (22) حوالي 370ر30 دينار للجرام فيما بلغ سعر كيلو الفضة 407 دنانير. (النهاية)

س م ر


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