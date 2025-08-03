سعر الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ إلى 3362 دولارا للأونصة

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سعر الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ إلى 3362 دولارا للأونصة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 8 (كونا) -– أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ بدعم من تراجع بيانات التوظيف الأمريكية وضعف الدولار مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 3362 دولارا للأونصة.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي أضاف في شهر يوليو الماضي 73 ألف وظيفة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة وهذه البيانات دفعت الأسواق إلى تعزيز رهاناتها على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل إذ تشير عقود الأموال الفيدرالية إلى احتمالية بنسبة 76 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية سجلت انخفاضا ملحوظا إذ هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 228ر4 بالمئة فيما تعرض الدولار لضغوط بيعية قوية ليفقد أكثر من 8ر0 بالمئة من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي مما دعم أسعار الذهب.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعلنت حزمة رسوم جمركية جديدة شملت عشرات الدول وصل بعضها إلى 41 بالمئة على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع واشنطن إضافة إلى رسوم بنسبة 40 بالمئة على السلع التي يشتبه في إعادة توجيهها عبر أطراف ثالثة وهذه التطورات التجارية رافقتها رسائل متوترة بين واشنطن وموسكو شملت نشر غواصات نووية أمريكية اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات مما جعلهم يتجهون إلى أسواق المعادن الثمينة التي شهدت انتعاشة ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي.
وبين أن سعر الذهب في السوق الفورية ارتفع أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 3362 دولارا للأونصة بعدما كان قد تراجع منتصف الأسبوع إلى أدنى مستوى في شهر عند 3268 دولارا.
وقال التقرير إن حالة الترقب مرشحة للاستمرار في الأسواق العالمية هذا الأسبوع وسط غياب بيانات اقتصادية رئيسية مع بقاء تركيز المستثمرين منصبا على تطورات الحرب التجارية والتصريحات القادمة من مسؤولي (الفيدرالي) الأمريكي.
وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن هذه التحركات في السوق العالمية انعكست على أسعار المعادن في السوق الكويتية إذ بلغ سعر الذهب عيار (24) نحو 130ر33 دينار للجرام وعيار (22) حوالي 370ر30 دينار للجرام فيما بلغ سعر كيلو الفضة 407 دنانير. (النهاية)
س م ر
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي أضاف في شهر يوليو الماضي 73 ألف وظيفة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة وهذه البيانات دفعت الأسواق إلى تعزيز رهاناتها على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل إذ تشير عقود الأموال الفيدرالية إلى احتمالية بنسبة 76 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية سجلت انخفاضا ملحوظا إذ هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 228ر4 بالمئة فيما تعرض الدولار لضغوط بيعية قوية ليفقد أكثر من 8ر0 بالمئة من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي مما دعم أسعار الذهب.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعلنت حزمة رسوم جمركية جديدة شملت عشرات الدول وصل بعضها إلى 41 بالمئة على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع واشنطن إضافة إلى رسوم بنسبة 40 بالمئة على السلع التي يشتبه في إعادة توجيهها عبر أطراف ثالثة وهذه التطورات التجارية رافقتها رسائل متوترة بين واشنطن وموسكو شملت نشر غواصات نووية أمريكية اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات مما جعلهم يتجهون إلى أسواق المعادن الثمينة التي شهدت انتعاشة ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي.
وبين أن سعر الذهب في السوق الفورية ارتفع أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 3362 دولارا للأونصة بعدما كان قد تراجع منتصف الأسبوع إلى أدنى مستوى في شهر عند 3268 دولارا.
وقال التقرير إن حالة الترقب مرشحة للاستمرار في الأسواق العالمية هذا الأسبوع وسط غياب بيانات اقتصادية رئيسية مع بقاء تركيز المستثمرين منصبا على تطورات الحرب التجارية والتصريحات القادمة من مسؤولي (الفيدرالي) الأمريكي.
وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن هذه التحركات في السوق العالمية انعكست على أسعار المعادن في السوق الكويتية إذ بلغ سعر الذهب عيار (24) نحو 130ر33 دينار للجرام وعيار (22) حوالي 370ر30 دينار للجرام فيما بلغ سعر كيلو الفضة 407 دنانير. (النهاية)
س م ر
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