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مركز التحكم الوطني..عمل متواصل على مدار الساعة للمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد

مركز التحكم الوطني..عمل متواصل على مدار الساعة للمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد

2025-08-03 04:11:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الرشيدي

(تحقيق مصور) الكويت - 3 - 8 (كونا) -- بعمل حثيث وجهد دؤوب يواصل العاملون في مركز التحكم الوطني أداء واجبهم فائق الدقة والأهمية وعلى مدار الساعة لمراقبة وتشغيل منظومة الشبكة الكهربائية في البلاد.
ومن خلال شاشة عملاقة يتابع العاملون في قسم التشغيل بالمركز أنظمة تشغيل وإدارة الشبكة الكهربائية وتحديد الأعطال الفنية والانقطاعات التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية في موازاة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمختلف قطاعاتها.
ويتولى القسم كذلك مسؤولية الاستخدام الأمثل للطاقة في إطار الحدود التشغيلية الآمنة لاستمرار التيار الكهربائي للعملاء ومتابعة أي حالات انقطاع أو مشاكل فنية أو غيرها مع الجهات المعنية بالوزارة لإعادة التيار بالسرعة الممكنة. (النهاية) ف ر

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