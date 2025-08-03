مركز التحكم الوطني..عمل متواصل على مدار الساعة للمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد

مركز التحكم الوطني..عمل متواصل على مدار الساعة للمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد
(تحقيق مصور) الكويت - 3 - 8 (كونا) -- بعمل حثيث وجهد دؤوب يواصل العاملون في مركز التحكم الوطني أداء واجبهم فائق الدقة والأهمية وعلى مدار الساعة لمراقبة وتشغيل منظومة الشبكة الكهربائية في البلاد.
ومن خلال شاشة عملاقة يتابع العاملون في قسم التشغيل بالمركز أنظمة تشغيل وإدارة الشبكة الكهربائية وتحديد الأعطال الفنية والانقطاعات التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية في موازاة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمختلف قطاعاتها.
ويتولى القسم كذلك مسؤولية الاستخدام الأمثل للطاقة في إطار الحدود التشغيلية الآمنة لاستمرار التيار الكهربائي للعملاء ومتابعة أي حالات انقطاع أو مشاكل فنية أو غيرها مع الجهات المعنية بالوزارة لإعادة التيار بالسرعة الممكنة. (النهاية) ف ر
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