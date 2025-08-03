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رئيس (الطيران المدني): صدور (قانون هيئة الطيران) الجديد خطوة تاريخية لتطوير القطاع في الكويت

رئيس (الطيران المدني): صدور (قانون هيئة الطيران) الجديد خطوة تاريخية لتطوير القطاع في الكويت

2025-08-03 04:11:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز المجرن
الكويت - 3 - 8 (كونا) -- أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح أن صدور المرسوم بشأن (قانون هيئة الطيران المدني) الجديد يعتبر خطوة تاريخية ومحورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في دولة الكويت.
وقال الشيخ حمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (2025/85) الذي ينص على "أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني" إن القانون يتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وأضاف أن هذا القانون -الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)- يأتي بعد 65 عاما من إصدار قانون رقم (1960/20) والمرسوم رقم (1960/27) اللذين ينظمان الملاحة الجوية وأنظمة حوادث الطائرات الكويتية آنذاك.
وذكر أن القانون الجديد سيعزز من استقلالية القطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الطيران المدني مؤكدا التزام (الطيران المدني) التام بمواصلة العمل الجاد وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو قطاع طيران آمن وفعال ومستدام.
وأفاد بأن هذا الإنجاز يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الكويتية على دعم مسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ وتطوير البنية التشريعية والخطط الطموحة نحو الارتقاء بالخدمات واللوائح والنظم الخاصة بالطيران المدني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت.
وبين أن القانون يمكن الهيئة أيضا من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة وشفافية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة البلاد في المحافل الدولية علاوة على خدمة المسافرين وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي ويدعم توجهات مجلس الوزراء في تعزيز وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أهمية المضي قدما نحو تطوير كل مرافق الطيران المدني بما يرضي ويخدم المسافرين عبر مطار الكويت الدولي لتكون بمصاف الدول العالمية.
وبهذه المناسبة تقدم باسمه ونيابة عن جميع منتسبي (الطيران المدني) بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى مجلس الوزراء. (النهاية)

ع ع م / ن و ف


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