  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

2025-08-03 04:11:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 8 (كونا) -- أعلنت (دائرة الأوقاف الإسلامية) في مدينة (القدس) أن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى.
وقالت الدائرة في بيان إن 1251 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وقاموا بأداء صلوات تلمودية بالإضافة إلى الرقص والصراخ في مختلف انحائه موضحة أن من بين المقتحمين ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.
وكان بن غفير قاد أمس السبت مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة تمهيدا لاقتحامات اليوم التي تأتي في ذكرى ما يزعمون بأنه "خراب الهيكل".
من جانبها حذرت محافظة (القدس) في بيان من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه منظمات "الهيكل" المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى اليوم قائلة إن "هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة".
وذكرت المحافظة أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تصر سنويا على تنفيذ اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في تحد مباشر لقدسية المكان. (النهاية)

ن ق / م ع ك


MENAFN03082025000071011013ID1109877937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث