مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 8 (كونا) -- أعلنت (دائرة الأوقاف الإسلامية) في مدينة (القدس) أن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى.
وقالت الدائرة في بيان إن 1251 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وقاموا بأداء صلوات تلمودية بالإضافة إلى الرقص والصراخ في مختلف انحائه موضحة أن من بين المقتحمين ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.
وكان بن غفير قاد أمس السبت مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة تمهيدا لاقتحامات اليوم التي تأتي في ذكرى ما يزعمون بأنه "خراب الهيكل".
من جانبها حذرت محافظة (القدس) في بيان من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه منظمات "الهيكل" المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى اليوم قائلة إن "هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة".
وذكرت المحافظة أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تصر سنويا على تنفيذ اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في تحد مباشر لقدسية المكان. (النهاية)
ن ق / م ع ك
وقالت الدائرة في بيان إن 1251 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وقاموا بأداء صلوات تلمودية بالإضافة إلى الرقص والصراخ في مختلف انحائه موضحة أن من بين المقتحمين ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.
وكان بن غفير قاد أمس السبت مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة تمهيدا لاقتحامات اليوم التي تأتي في ذكرى ما يزعمون بأنه "خراب الهيكل".
من جانبها حذرت محافظة (القدس) في بيان من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه منظمات "الهيكل" المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى اليوم قائلة إن "هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة".
وذكرت المحافظة أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تصر سنويا على تنفيذ اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في تحد مباشر لقدسية المكان. (النهاية)
ن ق / م ع ك
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
"أبوظبي الأول" يفتتح مقره الجديد في لندن
"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي
لماذا هرع ترمب لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان