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ولاية أسترالية تعتزم تشريع العمل من المنزل

ولاية أسترالية تعتزم تشريع العمل من المنزل

2025-08-03 04:06:26
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس السبت، عن اقتراح قانون لتشريع العمل من المنزل، قائلة إن ذلك يجب أن يكون“حقاً مكتسباً لا طلباً”.

وبموجب خطة جاسينتا ألان، سيكون من حق الموظفين العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعياً، إذا كانت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك.

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وقالت ألان خلال إعلان اقتراحها أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية:“نفعل ذلك لأننا نعلم، استناداً إلى الأدلة، أن العاملين يكونون أكثر إنتاجية، كما أن ذلك يوفر الوقت والمال للعائلات”.

وأضافت:“هذا التغيير يعني أن أي عامل قادر بشكل معقول على أداء مهامه من المنزل، سيكون له الحق في القيام بذلك ليومين على الأقل في الأسبوع”.

وأشارت ألان إلى أن هذه السياسة ستُطرح الآن للتشاور مع الموظفين وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدة أهمية“التأكد من تفاصيل هذا التغيير المهم”.

وقالت إن هذه الخطوة قد توفّر للعامل العادي ما يصل إلى 110 دولارات أسبوعياً، وتخفف من ازدحام الطرق، وتُسهم في بقاء عدد أكبر من النساء في سوق العمل.

من جانبه، أكد براد باتين، زعيم المعارضة في فيكتوريا، دعمه للتدابير التي تعزز التوازن بين العمل والحياة.

ومن المرجح أن يُطرح مشروع القانون أمام برلمان الولاية خلال العام المقبل.

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