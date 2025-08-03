ولاية أسترالية تعتزم تشريع العمل من المنزل

ولاية أسترالية تعتزم تشريع العمل من المنزل
وبموجب خطة جاسينتا ألان، سيكون من حق الموظفين العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعياً، إذا كانت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك.موضوعات متعلقة “أوبك+” يتجه نحو زيادة إنتاج النفط سعيًا لاستعادة حصته السوقية رسوم“ترامب” الجمركية تؤثر على شركات“حكيم أوماها” 650 مليون دولار تنقذ ((طيران أزول)) البرازيلية من الإفلاس
وقالت ألان خلال إعلان اقتراحها أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية:“نفعل ذلك لأننا نعلم، استناداً إلى الأدلة، أن العاملين يكونون أكثر إنتاجية، كما أن ذلك يوفر الوقت والمال للعائلات”.
وأضافت:“هذا التغيير يعني أن أي عامل قادر بشكل معقول على أداء مهامه من المنزل، سيكون له الحق في القيام بذلك ليومين على الأقل في الأسبوع”.
وأشارت ألان إلى أن هذه السياسة ستُطرح الآن للتشاور مع الموظفين وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدة أهمية“التأكد من تفاصيل هذا التغيير المهم”.
وقالت إن هذه الخطوة قد توفّر للعامل العادي ما يصل إلى 110 دولارات أسبوعياً، وتخفف من ازدحام الطرق، وتُسهم في بقاء عدد أكبر من النساء في سوق العمل.
من جانبه، أكد براد باتين، زعيم المعارضة في فيكتوريا، دعمه للتدابير التي تعزز التوازن بين العمل والحياة.
ومن المرجح أن يُطرح مشروع القانون أمام برلمان الولاية خلال العام المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
"أبوظبي الأول" يفتتح مقره الجديد في لندن
"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي
لماذا هرع ترمب لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان