مصر على أعتاب موسم تاريخي في إنتاج السكر خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر على أعتاب موسم غير مسبوق في إنتاج السكر، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج نحو 3.2 مليون طن في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وتقارير جمعتها البورصة.

وتعزى هذه القفزة المتوقعة في الإنتاج إلى التوسع الكبير في المساحات المزروعة بمحصولي البنجر وقصب السكر، حيث بلغت المساحات المزروعة بالبنجر حوالي 750 ألف فدان، بينما وصلت المساحات المزروعة بالقصب إلى 310 آلاف فدان.

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