مصر على أعتاب موسم تاريخي في إنتاج السكر خلال 2025

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مصر على أعتاب موسم تاريخي في إنتاج السكر خلال 2025
(MENAFN- Al-Borsa News) تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر على أعتاب موسم غير مسبوق في إنتاج السكر، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج نحو 3.2 مليون طن في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وتقارير جمعتها البورصة.
وتعزى هذه القفزة المتوقعة في الإنتاج إلى التوسع الكبير في المساحات المزروعة بمحصولي البنجر وقصب السكر، حيث بلغت المساحات المزروعة بالبنجر حوالي 750 ألف فدان، بينما وصلت المساحات المزروعة بالقصب إلى 310 آلاف فدان.موضوعات متعلقة “أوبك+” يتجه نحو زيادة إنتاج النفط سعيًا لاستعادة حصته السوقية سعر الدولار في مستهل تعاملات بنوك مصر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 صفقات الصيف تشتعل قبل انطلاق“دوري نايل”
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