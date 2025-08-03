باكستان.. تحذيرات من فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة واسعة النطاق

باكستان.. تحذيرات من فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة واسعة النطاق
ونقلت صحيفة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية القول، إنه من المتوقع أن يجلب نظام جوي جديد أمطاراً غزيرة على معظم أنحاء المناطق الشمالية والوسطى، خلال الفترة بين الرابع والسابع من أغسطس الجاري.
وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تتأثر كل من آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان، بالموجة الجديدة من الأمطار الغزيرة.
من ناحية أخرى، تستعد أجزاء من خيبر باختونخوا لتأثير ذلك النظام من الرياح الموسمية، حيث من المتوقع أيضا أن تتعرض لهبوب رياح قوية وعواصف رعدية.
أما جنوبا، فقد تهطل أمطار غزيرة على السند وبالوشستان في السادس من أغسطس، رغم أن نشاط الأمطار هناك قد يكون أكثر تباعدا.
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