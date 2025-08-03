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باكستان.. تحذيرات من فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة واسعة النطاق

باكستان.. تحذيرات من فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة واسعة النطاق

2025-08-03 03:07:54
(MENAFN- Al-Bayan) ">من المتوقع هطول أمطار غزيرة واسعة النطاق على أنحاء باكستان بدءاً من يوم غد الاثنين، حيث حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في البلاد من وقوع فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة مع بدء موجة رياح موسمية قوية أخرى.

ونقلت صحيفة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية القول، إنه من المتوقع أن يجلب نظام جوي جديد أمطاراً غزيرة على معظم أنحاء المناطق الشمالية والوسطى، خلال الفترة بين الرابع والسابع من أغسطس الجاري.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تتأثر كل من آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان، بالموجة الجديدة من الأمطار الغزيرة.

من ناحية أخرى، تستعد أجزاء من خيبر باختونخوا لتأثير ذلك النظام من الرياح الموسمية، حيث من المتوقع أيضا أن تتعرض لهبوب رياح قوية وعواصف رعدية.

أما جنوبا، فقد تهطل أمطار غزيرة على السند وبالوشستان في السادس من أغسطس، رغم أن نشاط الأمطار هناك قد يكون أكثر تباعدا.

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