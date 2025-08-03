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طلبة التوجيهي جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث اللغة الإنجليزية

طلبة التوجيهي جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث اللغة الإنجليزية

2025-08-03 03:07:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، جلسات امتحاناتهم، إذ يتقدمون الأحد لامتحان اللغة الإنجليزية.


وانطلقت الخميس، أولى جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، في أول دورة تُعقد وفق النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الامتحانات وتحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء النفسية على الطلبة وأسرهم.


ويبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة قرابة 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزا امتحانيا يتضمن 1305 قاعات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 20 طالبا في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالبا في مركز الحسين للسرطان.


وتنطلق الجلسات الامتحانية يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابع من الشهر الحالي.

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