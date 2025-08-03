يوم لاستعراض تقنية طراز كيا PV5: تكنولوجيا من أجل تنقل بلا حدود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت شركة كيا اليوم فعالية لاستعراض تقنية طرازها PV5 في استوديو IVEX بمدينة غوانغميونغ، كشفت خلاله عن قصة تطوير السيارة، والمفهوم الأساسي لها، والتقنيات المستقبلية التي تقف وراء أول طراز ضمن منصة المركبات المصممة حسب الطلب (PBV)، وهو كيا PV5.



تماشيًا مع استراتيجيتها العالمية لتقديم حلول تنقل مستدامة للجميع، ترسي كيا معيارًا جديدًا في سوق المركبات PBV سريع النمو من خلال طراز PV5، الذي ينتقل الآن مرحلة إلى الإنتاج الضخم معتمدة على هندسة منصة من الجيل التالي وتطوير المنتجات التي تضع احتياجات العملاء في قمة أولوياتها.



وأُقيم الحدث تحت شعار "تكنولوجيا تتكيف... وتنقل يتوسع"، حيث استعرضت كيا استراتيجيتها لتقديم حلول تنقل مرنة وتلائم المستقبل، وتتجاوز حدود المركبات التجارية التقليدية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار المستدام الذي يقوده العملاء.



وقال سيوكها جو، نائب الرئيس ورئيس المجموعة 3 لمشاريع السيارات متعددة الاستخدامات في قسم البحث والتطوير: "كيا PV5 أكثر من مجرد سيارة – بل هي نقطة انطلاق لمنظومة تنقل ثورية ومرنة وجديدة بالكامل، صُممت بناءً على رغبات فعلية من العملاء منذ اليوم الأول". وأضاف: " تُظهر منصتنا PBV ونظام التحويل المصاحب لها أن سيارات كيا من هذا النوع يمكنها التكيف مع أي احتياج تقريبًا، مما يعيد تعريف كيفية تنقل الأفراد والشركات".



تطوير بقيادة العملاء لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام

طوّرت "كيا" طراز PV5 من خلال عملية حصرية لمركبات PBV، دمجت فيها آراء العملاء بشكل فعال منذ البداية. وتجاوزت الشركة أساليب البحث التقليدية، لتتعاون مباشرةً مع عملاء أعمال عالميين في تصميم كل من مكونات السيارة والبرمجيات الخاصة بها.



وفي إطار هذه المبادرة، نظّمت كيا يوم لشركاء مركبات PBV خلال عامي 2022 و2023، حيث جمعت أكثر من 120 عميلًا من كوريا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط واليابان. وقدّم هؤلاء الشركاء آراءً عملية قائمة على احتياجات العمل الفعلية في مجالات التنقل، والخدمات اللوجستية، والتوصيل، والمرافق.



وقد ساهمت هذه الاقتراحات بشكل مباشر في تشكيل الميزات الرئيسية في السيارة، بما في ذلك إزالة المقعد الراكب الأمامي لتوسيع مساحة الأمتعة، واستخدام مواد مقاومة للبقع، وتوفير خيار "الممر الداخلي" في الإصدارات ذات السقف المرتفع، الذي يتيح للركّاب الانتقال بين المقصورة ومنطقة الأمتعة دون الحاجة إلى الخروج من السيارة.

كما تعاونت "كيا" عن كثب مع مستخدمين من ذوي الإعاقة الحركية لتطوير نسخة PV5 WAV (المركبة المخصصة لاستخدام الكراسي المتحركة)، والتي تتميز بمسار دخول جانبي مائل بلطف، ونُظم تأمين عالمية، وأرضية منخفضة وواسعة، مما يلبي احتياجات الوصول التي غالبًا ما تُغفل في هذه الفئة.

وقد ارتكزت هذه الجهود على ثلاث ركائز أساسية في استراتيجية تطوير المركبات المصممة حسب الطلب لدى كيا وهي تقليل التكلفة الإجمالية الملكية، وتقديم تطوير خاص بالمركبات المصممة حسب الطلب، وبناء منظومة قابلة للتطويل والتي تشمل الأجهزة والبرمجيات على حد سواء.



تقنية المنصة المعيارية لأداء قابل للتكيّف

يرتكز طراز PV5 على تقنية E-GMP وهي أول منصة ضمن مفهوم المركبات المصممة حسب الطلب التابع لمجموعة هيونداي موتور. وأثبتت السيارات الكهربائية التي اعتمدت على تلك المنصة كفاءتها حيث تتميز E-GMP بتقنيات هندسية متكاملة تقوم على توحيد الأنظمة المعقدة - بما في ذلك البطاريات، والمحركات، وأنظمة التعليق، وهيكل القاعدة السفلية للسيارة لتسهيل عمليات التطوير. ومن خلال توحيد المكونات الأساسية، يمكن تصميم أنواع مختلفة من المركبات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتطوير كل طراز جديد.



ولتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية، تم ترتيب المكوّنات الأساسية لنظام الدفع الكهربائي بالسيارة داخل ما يُعرف بغرفة PE، كما تم تقديم مقعد السائق إلى الأمام أكثر مما هو معتاد في المركبات المصممة حسب الطلب التقليدية. واعتمدت كيا تصميمًا مبتكرًا لنظام التعليق يتيح أرضية منخفضة للسيارة، كما تم تعزيز مستويات الأمان من خلال بنية هيكلية متعددة الطبقات مدعّمة بفولاذ فائق الصلابة، لتوفير حماية متكاملة للركاب والأمتعة والأجزاء الأساسية للسيارة.



تعزيز سلامة البطارية وتخفيض تكاليف التشغيل

تم تعزيز سلامة البطارية من خلال هيكل أمامي مقوّى، ورفع الخلوص الأرضي لتوفير حماية أفضل في مختلف ظروف القيادة، بالإضافة إلى توفير مناطق عازلة أوسع بين البطارية وهيكل السيارة لامتصاص الصدمات وتقليل مخاطر التلف.



كما راعت كيا سهولة الصيانة عند تصميم منصة E-GMP، مما يخفض التكاليف التشغيلية لمالكي الأساطيل. وتوفر كيا كذلك منظومة برمجيات مخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب، تشمل نظام إدارة الأسطول ونظام المعلومات والترفيه القائم على نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف Android Automotive، ما يتيح للمستخدمين مراقبة سياراتهم وتحديثها والتحكم بها لحظيًا.



ولتحقيق خفض فعّال في إجمالي تكلفة الملكية طوال دورة حياة السيارة، قامت كيا بتوسيع نطاق تشارك الأجزاء وتكييف أنظمة البطارية والمحرك بما يلائم سيناريوهات استخدام متعددة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية من حيث التكلفة.



تتوفر PV5 بثلاثة خيارات للبطارية: بطارية LFP بسعة 43.3 كيلوواط/ساعة، أو بطاريتان من نوع NCM إحدهما بسعة 51.5 كيلوواط/ساعة والأخرى بسعة 71.2 كيلوواط/ساعة، وجميعها تقترن بمحرك كهربائي بقدرة 120 كيلوواط ينتج عنه عزم دوران يبلغ 250 نيوتن لكل متر.



نظام الهيكل المرن: تصميم قائم على وحدات بناء نموذجية تحقق التنوع

تقدم كيا لأول مرة في سيارة PV5 نظام "الهيكل المرن"، وهو نهج جديدًا كليًا في التصميم والإنتاج مستوحى من مبدأ التجميع القائم على "القطع المتراصة"، حيث تصنع هذه التقنية المخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب، المكونات الرئيسية مثل هياكل جسم السيارة، والأبواب، وأغطية الصندوق الخلفي، والألواح الداخلية والخارجية - إلى وحدات معيارية، ما يسمح بتصميم وإنتاج تشكيلات متعددة من المركبات بمرونة وكفاءة عالية.



تتوحد المقصورة الأمامية وبنية الصف الأول من المقاعد في جميع طرازات PV5، بينما يمكن تبديل وحدات الجزء الخلفي والزجاج الجانبي وارتفاع السقف بمرونة فائقة كما لو كانت قطع من البازل. ومن خلال هذه المقاربة، تستطيع كيا إنتاج ما يصل إلى 16 طرازًا مختلفًا من PV5 باستخدام عدد محدود من الوحدات المعيارية.



في المرحلة الأولى، تطرح كيا سبعة طرازات أساسية، تشمل طرازات ركاب (الطويلة)، وطرازات الشحن القياسية، والشحن الطويل، والشحن بسقف مرتفع. على سبيل المثال، تم تطوير نسخة "الشحن الطويل" انطلاقًا من نموذج الشحن القياسي، وذلك عبر نقل وحدة الامتداد الخلفي إلى مؤخرة الهيكل، ثم إضافة وحدة هيكل طويلة، والمميز أن هذا الهيكل الطويل نفسه يمكن تحويله بسهولة إلى نسخة ركاب، فقط من خلال استبدال الزجاج الجانبي الخلفي وغطاء الصندوق الخلفي، وهو ما يُظهر مرونة النظام وقابلية التبديل بين النماذج المختلفة بكفاءة عالية.



ولتعزيز مرونة الهيكل ومتانته وسهولة إصلاحه، طورت كيا أيضًا أجزاء خلفية خارجية بتقنية مركّبة من البلاستيك مزدوج الطبقات، مؤلفة من ثلاث قطع قابلة للتخصيص من حيث الحجم والشكل والتشطيب، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة. ويتيح هذا التصميم استبدال الأجزاء التالفة بشكل سهل واقتصادي دون الحاجة إلى فك كامل الجزء الخلفي من السيارة.



ولتحسين متانة الهيكل وتقليل مستويات الضجيج والاهتزاز والخشونة، تم تعزيز الجزء الخلفي من السيارة بهيكل خارجي على شكل حلقة. أما النسخ ذات الهيكل الطويل، فتم تزويدها بهيكل خارجي مزدوج الحلقات ممتد لتعزيز الصلابة في الجزء الخلفي والامتدادت البارزة.



حتى التصميم الخارجي جرى تصميمه بعناية لتحقيق الكفاءة. حيث تم استخدام نوعان من الألواح الفولاذية المشكّلة بالضغط، بما يتوافق مع تصميم باب الانزلاق الجانبي في الصف الثاني ونمط الزجاج الجانبي الخلفي. وتُستخدم هذه الألواح المشتركة في عدة طرازات، مما يبسّط عمليات الإنتاج، مع الحفاظ على التميّز في التصميم.



مساحة مرنة، ووحدات قابلة للتبديل بسلاسة

بفضل تكامل منصة E-GMPمع نظام الهيكل المرن، توفر PV5 مساحة داخلية واستخدامًا عمليًا هو الأفضل ضمن فئتها. ورغم أن طولها الإجمالي (4,495 مم للنسخة القياسية، و4,695 مم للنسخة الطويلة) يضعها ضمن فئة السيارات المدمجة (C-segment)، فإن قاعدة عجلاتها البالغة 2,995 مم وتصميمها منخفض الأرضية يسمحان بالاستفادة القصوى من المساحة الداخلية وسعة التحميل بما يفوق مثيلاتها في هذه الفئة.



وتوفّر نسخ الركاب ما يصل إلى 3.6 متر مكعب من مساحة الشحن عند طي مقاعد الصف الثاني، مما يمنحها عملية شبيهة بسيارات الفان المتوسطة الحجم رغم حجمها المدمج. وعلى الرغم من طول قاعدة عجلاتها، تحتفظ PV5 بقدرة دوران صغيرة تبلغ 5.5 متر فقط، لتسهيل المناورة داخل المدن الضيقة.



تشمل مجموعة PV5 خيارات متنوعة في توزيع المقاعد مثل 2-3-0 أو 2-2-3 أو 1-2-3 إلى جانب نسخ الشحن التي تتمتع بقياسات وأطوال وارتفاع سقف مميزة. ويبلغ ارتفاع العتبة عند الباب الجانبي المنزلق 399 ملم، وعند باب التحميل الخلفي 419 ملم، ما يجعل الدخول إلى الصف الثاني سهلاً لجميع الركاب، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.



أما نسخ "الشحن الطويل"، فتوفّر سعة تحميل تصل إلى 4.4 متر مكعب، بينما ترتفع إلى 5.1 متر مكعب في نسخة "السقف المرتفع". وتتميز الأخيرة أيضًا بإمكانية الحركة داخل المقصورة من خلال باب داخلي منزلق يفصل المقصورة عن مساحة الشحن، بالإضافة إلى مقعد للراكب يمكن طيه، ما يسمح بالانتقال بين المقصورة ومنطقة التحميل دون الحاجة لمغادرة السيارة.



تدعم ملحقات كيا الأصلية سهولة الاستخدام، مع خيارات مثل سطح تسوية الأمتعة المخصص للتخييم، ومجموعة تسوية أرضية الحمولة التي تسهّل نقل الأغراض الكبيرة أو المنصات. وتشمل الحلول الذكية للتخزين منافذ USB في الدرج العلوي، و ورفوفًا في الأرضية والأبواب، ومساحات تخزين مركزية قابلة للإنزلاق، وجيوب تخزين كبيرة في الأبواب.



وتضم سيارة PV5 أيضًا نظام معلومات وترفيه مخصص للسيارات المخصصة حسب الطلب مبني على بنظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف Android Automotive، ويدعم مجموعة من الميزات المخصصة للأعمال، من بينها متجر تطبيقاتPleos الذي يتيح تحميل تطبيقات خارجية، والتحكم في وظائف جسم السيارة لنسخ الطرازات المعدلة. يقترن هذا النظام أيضا بمنصةAddGear مفتوحة المصدر، والتي تمكّن المستخدمين من تثبيت ملحقات مثل حوامل الهواتف، وأجهزة الدفع، أو أدوات العمل الأخرى داخل المقصورة، إلى جانب نقاط تثبيت على السقف ومنافذ L-Track، لتوفير منظومة رقمية مرنة قابلة للتوسيع ومصممة خصيصًا لعملاء الأعمال.



وتشمل المزايا الإضافية الجيل الثاني من نظام كيا لمنع التشغيل الخاطئ للبدّالات (الدواسات)، ونظام القفل التلقائي للأبواب عند الابتعاد عن السيارة، لتعزيز الراحة والسلامة.

مصممة لتسهيل التعديل

منذ بدايتها، صُممت PV5 لتكون سهلة التعديل بحسب الحاجة. وسيتم إطلاق مركز تعديل مركبات PBV الجديد بالتزامن مع بدء الإنتاج، لتوفير نسخ معدلة بجودة مصانع كيا نفسها، ووفقًا لنفس معايير المتانة والسلامة.

وتُجهَّز سيارات الأساس (Donor Models) مسبقًا من المصنع، بإزالة المكونات غير الضرورية مثل المقاعد والتجهيزات الداخلية، وتُزوّد بنقاط طاقة، ووحدات تحكم خاصة بـPBV، ونظام معلومات وترفيه متوافق، ما يسهل على شركاء التعديل دمج أنظمتهم بسهولة.



كما تتيح منصة كيا الإلكترونية للتعديل (Conversion Portal System) للشركاء العالميين وصولًا آمنًا إلى البيانات الفنية، والكتيبات، وخدمة دعم تقني مباشر، ما يضمن تنفيذ تعديلات عالية الجودة وموثقة على مستوى العالم.



ومن خلال هذا النظام المتكامل للتعديل، والمكونات القابلة للتوسيع، تمكّن كيا عملاءها من تصميم حلول تنقل مخصصة، تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وأنماط حياتهم.



بدء الإنتاج... والمزيد قادم

يبدأ الإنتاج الضخم لطرازات PV5 الخاصة بالركاب ونقل البضائع (النسخة الطويلة) هذا الشهر، مع خطط لإطلاق نسخ إضافية تباعًا. كما تعتزم كيا توسيع عائلة PBV بإطلاق طراز PV7 في عام 2027، يليه طراز PV9 في 2029، لتلبية احتياجات أوسع في مجال الأعمال والحياة اليومية.



وتجسد هذه الطرازات استراتيجية كيا بعيدة المدى لجعل مركبات الاستخدام المتعدد (PBVs) ركيزة رئيسية للنمو المستدام، وبناء منظومة تنقل مرنة وثورية قائمة على احتياجات العملاء الحقيقية، ومدفوعة بالابتكار البرمجي.







