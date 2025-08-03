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الأمانة: دراسة لإنشاء بورصة زهور عالمية في غمدان

الأمانة: دراسة لإنشاء بورصة زهور عالمية في غمدان

2025-08-03 03:07:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المهندس عبد المجيد العدوان، المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمان الكبرى، إن بورصة الزهور كانت تعمل في حدائق الملك عبدالله الأول لسنوات، وتم هدم الموقع بالكامل لإعادة تأهيله.
وأوضح العدوان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم نقل البورصة إلى مجمع رغدان السياحي، وهو موقع محمي أمنيا لكنه أشار إلى أنه ليس الموقع الأنسب لبورصة الزهور، مع وجود خطة لاستحداث بورصة جديدة.
وأضاف أن هناك بعض التحفظات على الموقع، وتم عقد اجتماعات مع التجار الذين اشترطوا أن يكون عددهم محصورا بأربعة فقط، إلا أن العدد ارتفع لاحقا إلى تسعة تجار، بالإضافة إلى محلين للإكسسوارات.
وأشار إلى أن الأمانة أعادت تأهيل الموقع، وتبقى فقط إيصال الكهرباء (3 فاز)، كما تم إعفاء التجار من الإيجارات وأثمان الماء والكهرباء دعمًا لهم.
ولفت إلى أنه تم إعداد دراسة لإنشاء بورصة زهور عالمية بمحاذاة متنزه غمدان، لقرب الموقع من الخدمات والمناطق الحدودية، وأنه سيتم قريبًا إنشاء نواة لهذه البورصة.
وبيّن أن نظام التكييف موجود، وخلال الأيام المقبلة سيتم تبريد الموقع بالكامل، وأن العمل جارٍ بسرعة لإنشاء النواة. وأكد أن بورصات الزهور موجودة فقط في الأردن وتركيا وهولندا.
من جهته، قال مازن الغلاييني، رئيس جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة، إن بورصة الزهور الوحيدة في الشرق الأوسط كانت تعمل في حدائق الملك عبدالله الأول لمدة ما يقارب الـ20 عامًا، لكن الأمانة نقلتها إلى كراجات رغدان، وهو موقع لا يصلح لتسويق الورود.
وأوضح الغلاييني، أن الموقع يفتقر للتبريد، ما يؤدي إلى ذبول الزهور خلال ساعة، وتلفها خلال ساعات قليلة.

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