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رائحة كريهة وجسد متحلل.. القصة الكاملة للعثور على جثة عم أنغام

رائحة كريهة وجسد متحلل.. القصة الكاملة للعثور على جثة عم أنغام

2025-08-03 03:07:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثمان محمود علي سليمان، عم المطربة أنغام، داخل شقته بشارع البحر الأعظم، بعد وفاته بعدة أيام.


وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من سكان العقار يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، ليتم التحرك فورًا بعد استصدار إذن من النيابة. وبالدخول، تبيّن أن المتوفى في العقد السابع من عمره، وكان يقيم بمفرده.


وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار شقيقه، الموسيقار محمد علي سليمان، الذي لم يتهم أحدًا، لتأمر النيابة بدفن الجثمان بعد تسليمه لذويه.

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