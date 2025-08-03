تلتبيز اربد وبركة العرائس ... خسائر سياحية بسبب التغير المناخي

MENAFN - Amman Net) >كنا نقول عنها تلتبيز اربد، اليوم صارت أرض قاحلة"، يشتكي محمد ربابعة أحد سكان منطقة أم النمل للمبادرة الصحفية (ECO Media) ضمن برنامج "جيل جديد" المنفذ من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - أرض، اختلافات الأوضاع الطبيعية بعد تزاحم السياح عام 2019 العام الذي شهدت فيه اربد إرتفاعًا كبيرًا في أعداد السياح بعد إنتشار صور المقاصد السياحية ذات الجمال الخلاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تبعد منطقة أم النمل عن مدينة اربد في الشمال الغربي 15 كيلومتر، وكان لها نصيبًا في الإزدحام السياحي عام 2019 ثم أنقذت كورونا العالم بالتخفيف من الوطء البشري على البيئة إلا أنها أعادت الرغبة الكبيرة في الانتشار لمثل هذه المقاصد بعد انتهاء الجائحة، لكن ما شوهد هو تحولها الى أرض يابسة قاحلة.

تصوير: احمد ذيابات

تاريخ النشر: 2019

ينطبق الأمر أيضا على "بركة العرائس" التي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن مدينة إربد في لواء بني كنانة ضمن مساحات محمية اليرموك، إذ جفت بالكامل رغم وجودها عبر العصور واعتبارها إرث تاريخي يحمل قصص خيالية أطلقت منها تسمية البركة، وما يميزها أنها موئلا للتنوع الحيوي.

يقول العشريني نضال شواهين من منطقة الحمة/اربد، أن "بركة العرائس كان الناس يستخدموها للاستجمام ومصدر للترفيه، خاصة في فصل الصيف بسبب مياهها العذبة والباردة بالإضافة لموقعها القريب من المناطق السكنية، كانت تعتبر مقصد محبوب لدى أهالي المنطقة والزوار"

وبحسب البلاغات الوطنية الرابعة للتغير المناخي (3) التي نشرتها وزارة البيئة ، فإن شمال الأردن سيواجه ارتفاعًا بدرجات الحرارة وتكرارًا أعلى لموجات الجفاف قد تصل نسبتها إلى 93% بحلول نهاية القرن تحت سيناريوهات المناخ القصوى، مما يهدد النظم البيئية الحساسة والسياحة البيئية.

ووفقا لـ طقس العرب: بركة العرائس هي البركة الطبيعية الجيولوجية الغائرة الوحيدة في الأردن ، تبلغ مساحتها حوالي (10) دونمات مربعة ويقدر عمقها ب (50) مترا، ومحيطها حوالي 1.5 كيلو مترا .

الأرقام المناخية تؤكد تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة وتستدعي خطط تكيف عاجلة

الانفوجرافيك هنا

مختصون يحذرون من كارثة بيئية تهدد التنوع البيئي في أم النمل وبركة العرائس.

في البعد البيئي للملف، كشف الباحث في الاقتصاد الأخضر، م. مازن أبو قمر، عن تعرض المناطق الطبيعية في الأردن، خاصة منطقة أم النمل، لتدهور بيئي متصاعد بفعل التغير المناخي والضغط البشري. وأوضح أن تراجع الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الرعي الجائر وحركة الزوار، أضعف الغطاء النباتي وقلص قدرة التربة على امتصاص المياه، ما يهدد التنوع الحيوي واستمرارية النباتات.

وأشار إلى أن زيادة التبخر والانجرافات السطحية نتيجة ارتفاع الحرارة أدت إلى تراجع خصوبة التربة، ما ينعكس سلباً على الموائل الطبيعية للكائنات الحية. كما حذّر من فقدان جاذبية هذه المناطق سياحيًا إذا استمر التدهور.

ودعا أبو قمر إلى إعلان المناطق المتأثرة كمحمية طبيعية، وتنظيم الدخول إليها، إلى جانب تنفيذ مشاريع بيئية تشمل جمع بذور النباتات المحلية وإعادة نثرها سنويًا، وإزالة آثار الضغط الميكانيكي لتحسين بنية التربة واستعادة التوازن البيئي.

أما في البعد المائي، قال خبير التنوع الحيوي والمحميات إيهاب عيد، ان الوضع البيئي في بركة العرائس حرج جدًا، حيث أدى الجفاف الكامل هذا العام إلى اختفاء أنواع برية مثل البرمائيات وسلحفاة المياه العذبة، وتراجع أعداد الطيور المائية. ورجّح عيد الانقراض المحلي لبعض الأنواع التي تعتمد على المياه السطحية للتكاثر، مشيرًا إلى أن غياب الرصد العلمي الموثق لا يلغي وضوح المؤشرات البيئية.

وأوضح أن الجفاف الحاصل ينذر بخطر حدوث التعرية والتصحر مما يُسرّع تدهور النظام البيئي، وهو نتيجة لتراجع تدريجي في منسوب المياه، وسط غياب استجابات وقائية، إذ يجب أن يُنظر إليه كتحذير بيئي ومائي يستدعي أقصى درجات الانتباه والتحرك العاجل، ليس فقط لإنقاذ ما تبقى من النظام البيئي المحلي، بل لضمان استدامة الموارد الحيوية للأجيال القادمة، مضيفا أن لدينا استراتيجيات متميزة بالتكيف بالتغير المناخي لكن تنفيذها ما يزال دون المتوقع.

واقترح عيد، تنفيذ حلولًا تشمل إعلان البركة "منطقة بيئية حساسة"، وتعزيز تغذيتها الاصطناعية بالمياه، ومنع استخدامها خلال الجفاف، مع دعم الرصد والبحث والتوعية.

تطوير منطقة أم النمل السياحية: مشروع واعد في مرحلة الإنتظار

وأوضح نائب رئيس بلدية دير أبي سعيد، يوسف الزعبي، أن مشروع تطوير منطقة "أم النمل" السياحية لا يزال في مرحلة الدراسات ولم يبدأ تنفيذه بسبب غياب التمويل وقرار الاستملاك، إذ أن الأراضي ما تزال مملوكة لمواطنين.

وأوضح أن المشروع يراعي أسس التكيف المناخي في التصميم كاستخدام الطاقة الشمسية وحصاد مياه الأمطار، إلا أن البلدية يقتصر دورها حاليًا على فتح وتسوية الطرق المؤدية للموقع وتوفير الحاويات والخدمات، مضيفاً أن هناك خطة لجذب السياح بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الحفاظ على الغطاء النباتي والتضاريس الطبيعية للمنطقة .

ما بين شح الأمطار والاعتداءات العشوائية .. جفت بركة العرائس

تعود البركة إلى اختصاص سلطة وادي الأردن، بينما تتولى محمية اليرموك حماية التنوع الحيوي، وتنسق بلدية خالد بن الوليد مع الجهتين لتعزيز النظافة وحماية الموقع. التي بدورها دعت إلى تطوير البركة بطريقة مستدامة، وضمها إداريًا إلى المحمية، لتعزيز الحماية وتوفير إشراف متخصص يضمن صون المورد الطبيعي، وفقا لرئيسة اللجنة البلدية م.راوية الغرايبة.

الملكية لحماية الطبيعة.. تغير المناخ يهدد السياحة البيئية في الشمال

وقال مدير العمليات السياحية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هيثم عمر، أن الجمعية تتابع التأثيرات المناخية المتزايدة على النظم البيئية والسياحية في شمال الأردن، مشيرًا إلى أن تراجع الغطاء النباتي وجفاف البرك، أدى إلى انخفاض في أعداد الزوار وتراجع تجربة السياحة البيئية.

وأكد عمر، أن هذه الظروف المناخية زادت من خطر الحرائق، وقللت من دخل المجتمعات المحلية المرتبطة بالسياحة، مثل المطاعم والأدلاء السياحيين وبائعي المنتجات. وأوصت الجمعية بحزمة من التدخلات، أبرزها إنشاء خزانات وبرك لتجميع المياه، وتنظيم مشاريع تشجير وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية، وتطوير مسارات سياحية مستدامة مثل المشي والتخييم.

ودعا إلى تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية، مشددة على أن السياحة البيئية لا يمكن أن تستمر دون حماية المنظومات الطبيعية التي تعتمد عليها، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها في الرصد الميداني وتقديم الحلول المستدامة للتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

إربد في مواجهة التغير المناخي: خطط وإجراءات وزارة البيئة

فيما قال مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة م.بلال قطيشات، أن وزارة البيئة تدرج قطاع السياحة البيئية في "خطة النمو الأخضر (2021–2025)" كعنصر محوري.

وصنفت إربد "منطقة حساسة مناخيًا" والأكثر هشاشة في الأردن، وفق التقرير الوطني الرابع لتغير المناخ (2024) وهو المرجعية الأحدث للتقييم، وفقا للقطيشات.

الذي أشار إلى تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة وتكرار موجات الجفاف، خاصة في منطقة "أم النمل"، المصنفة ضمن أولويات التدخل لإعادة تأهيل النظم البيئية.

وأوضح قطيشات، أن وزارة البيئة تنفذ مشاريع وطنية مشتركة " 86 مشروعًا " ضمن خطط النمو الأخضر.

تصوير: فاروق العمري / أم النمل

تاريخ النشر: 1/1/2025

بركة العرائس جفت: ماذا يعني ذلك لسلطة وادي الأردن

فيما يخص بركة العرائس، قال الناطق الإعلامي في سلطة وادي الأردن عمر سلامه، أن المملكة عانت خلال الأعوام القليلة الماضية من مواسم مطرية شبه جافة، وتعمل السلطة بالتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة التنوع الحيوي.

وأوضح سلامة حول مقترح سكان المنطقة بتزويد بركة العرائس من نهر اليرموك، الذي يبعد عنها حوالي 1 كيلو متر، أنه أمر غير ممكن بسبب صعوبة نقل المياه من الأسفل إلى الأعلى. وأشار إلى أن السلطة تعمل حاليا على تزويد البركة بالمياه.

تصوير: فاروق العمري / أم النمل

تاريخ النشر: 1/1/2025