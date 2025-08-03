شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس

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شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد موظف وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الاول من مبنى الجمعية، ما ادى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق.
يتبع...
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