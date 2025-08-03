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شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس

شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس

2025-08-03 03:07:17
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد موظف وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الاول من مبنى الجمعية، ما ادى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق.

يتبع...

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