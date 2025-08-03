الجيش الإسرائيلي: معظم حالات انتحار الجنود مرتبطة بصدمة الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - كشفت نتائج تحقيقات أجراها الجيش الإسرائيلي، ونشرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشت بيت"، الأحد، أن غالبية حالات انتحار الجنود خلال الأشهر الأخيرة تعود إلى الظروف القتالية القاسية التي واجهوها خلال خدمتهم، خاصة في قطاع غزة.

وبحسب التحقيقات، فإن الانتحارات ناجمة عن مشاهد صادمة مر بها الجنود، وفقدان رفاقهم في المعارك، وعدم القدرة على التكيف النفسي مع ما تعرضوا له، خصوصا خلال فترات طويلة من البقاء في مناطق القتال.

وتشمل التحقيقات فحص رسائل الجنود المنتحرين والتواصل مع محيطهم المباشر لفهم خلفيات الحالات.

وقال مسؤول عسكري كبير: "معظم حالات الانتحار ناتجة عن ظروف معقدة أعقبت الحرب. للحرب عواقب نفسية وخيمة، ونحن نواجه تحديات كبيرة في هذا المجال".

وأوضح أن الجيش يعمل على استخلاص دروس ممنهجة، وتكثيف الدعم النفسي من خلال تدريب القادة على رصد علامات الضيق، وزيادة عدد ضباط الصحة النفسية والممرضين الميدانيين، حيث تم تعزيز الطواقم بـ200 ممرضة للمجندين النظاميين، و600 لقوات الاحتياط.

ومنذ بداية عام 2025، سجلت 16 حالة انتحار في صفوف الجنود، بينهم 7 من جنود الاحتياط، منهم 4 خلال شهر واحد فقط.

وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات تجرى بشكل منفصل في كل حالة، من قبل ضابط برتبة مقدم، بالتوازي مع تحقيقات الشرطة العسكرية.

ووفق المعطيات الرسمية، انتحر في عام 2024 ما مجموعه 21 جنديا، مقارنة بـ17 في عام 2023، و14 في عام 2022، و11 في عام 2021.

وأكد الجيش أن هناك "قلقا حقيقيا" من تنامي هذه الظاهرة، وأن هناك استعدادات لاحتمال اتساعها بشكل أكبر في صفوف الجنود النظاميين والاحتياطيين على حد سواء.