الجيش الإسرائيلي: معظم حالات انتحار الجنود مرتبطة بصدمة الحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي: معظم حالات انتحار الجنود مرتبطة بصدمة الحرب في غزة
وبحسب التحقيقات، فإن الانتحارات ناجمة عن مشاهد صادمة مر بها الجنود، وفقدان رفاقهم في المعارك، وعدم القدرة على التكيف النفسي مع ما تعرضوا له، خصوصا خلال فترات طويلة من البقاء في مناطق القتال.
وتشمل التحقيقات فحص رسائل الجنود المنتحرين والتواصل مع محيطهم المباشر لفهم خلفيات الحالات.
وقال مسؤول عسكري كبير: "معظم حالات الانتحار ناتجة عن ظروف معقدة أعقبت الحرب. للحرب عواقب نفسية وخيمة، ونحن نواجه تحديات كبيرة في هذا المجال".
وأوضح أن الجيش يعمل على استخلاص دروس ممنهجة، وتكثيف الدعم النفسي من خلال تدريب القادة على رصد علامات الضيق، وزيادة عدد ضباط الصحة النفسية والممرضين الميدانيين، حيث تم تعزيز الطواقم بـ200 ممرضة للمجندين النظاميين، و600 لقوات الاحتياط.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت 16 حالة انتحار في صفوف الجنود، بينهم 7 من جنود الاحتياط، منهم 4 خلال شهر واحد فقط.
وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات تجرى بشكل منفصل في كل حالة، من قبل ضابط برتبة مقدم، بالتوازي مع تحقيقات الشرطة العسكرية.
ووفق المعطيات الرسمية، انتحر في عام 2024 ما مجموعه 21 جنديا، مقارنة بـ17 في عام 2023، و14 في عام 2022، و11 في عام 2021.
وأكد الجيش أن هناك "قلقا حقيقيا" من تنامي هذه الظاهرة، وأن هناك استعدادات لاحتمال اتساعها بشكل أكبر في صفوف الجنود النظاميين والاحتياطيين على حد سواء.
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