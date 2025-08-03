مبعوث ترامب يكشف عن خطة لإنهاء الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - أبلغ ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، أنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة "فعليا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، السبت، حيث أوضح ويتكوف في تسجيل صوتي أن "لدى الإدارة الأميركية خطة جيدة للغاية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني عمليا إنهاء الحرب".

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على هذه التصريحات.

وأكد ويتكوف أن حماس "أبدت استعدادًا لنزع سلاحها" في إطار الخطة، رغم أن الحركة كررت مرارا رفضها التخلي عن سلاحها دون تحقيق الحد الأدنى من شروطها، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس.

في المقابل، ردت حماس على تصريحات ويتكوف بالتشديد على أنها لا يمكن أن تتخلى عن "حقها في المقاومة" إلا ضمن تسوية شاملة تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود.

وتستهدف هذه المفاوضات التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، إلى جانب إطلاق سراح نحو نصف عدد الرهائن المحتجزين في غزة.

من بين 251 رهينة اختُطفوا خلال عملية السابع من أكتوبر، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 50 لا يزالون في غزة، من بينهم 27 يعتقد أنهم قتلوا.

ونشرت حماس مقطعا مصورا جديدًا للرهينة أفيتار دافيد، ظهر فيه بجسد نحيل وهو يحفر بأداة يدوية داخل أحد الأنفاق، قائلا إنه "يحفر قبره بيده". الفيديو حمل رسالة تحذير تطالب بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "الوقت ينفد".

عائلة دافيد وصفت الفيديو بأنه "جزء من حملة دعائية دنيئة"، واتهمت حماس بتجويعه عمدا. وقال شقيقه إيلاي، خلال تظاهرة حاشدة في تل أبيب: "إنهم على شفا الموت... قد لا يتبقى لهم سوى أيام معدودة".

وعلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ علق على المقطع بالقول: "وجوه الرهائن تقول كل شيء. جوعوا، عذبوا، وأجبروا على حفر قبورهم".

أما وزير الخارجية غدعون ساعر فاعتبر أن "الصمت العالمي على هذه المشاهد المروعة هو أمر لا يمكن تبريره".

زيارة ويتكوف لإسرائيل تأتي في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات دولية حادة بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون فلسطيني في ظروف مأساوية جراء استمرار القصف وتفاقم المجاعة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن هناك تفاهما بين تل أبيب وواشنطن حول ضرورة الانتقال من "صفقة جزئية" تشمل إطلاق بعض الرهائن، إلى خطة أوسع تتضمن إطلاق جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من قدراته العسكرية، وهي الشروط التي تصر عليها إسرائيل لإنهاء الحرب.