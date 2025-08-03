الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى

الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى
وتشهد كافة محافظات الضفة الغربية، انطلاق وقفات وفعاليات جماهيرية بالتزامن مع إضراب جزئي شامل من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا، وذلك بموجب قرار صادر عن القوى الوطنية والإسلامية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لفعالية الثالث من آب، إن هذا اليوم يمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الإنساني، والشعبي، والأخلاقي في مواجهة حرب الإبادة المستمرة، ورفع الصوت الفلسطيني عاليا، إلى جانب أصوات الأحرار في العالم، هو واجب في سبيل استعادة القيم الإنسانية التي تخضع اليوم لأقسى اختبار في ظل استمرار هذه الجرائم، ومحاولة لإحياء الضميرين الوطني والعالمي.
برنامج الفعاليات في محافظات الضفة الغربية وفق الجدول التالي:
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