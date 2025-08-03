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الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى

الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى

2025-08-03 03:07:16
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - يحي أبناء شعبنا في الوطن والشتات، اليوم الأحد، اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى، ورفضا للإبادة الجماعية، وجريمة التجويع، والاستعمار، وسياسات التهجير القسري، وللتصدي للعدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وتشهد كافة محافظات الضفة الغربية، انطلاق وقفات وفعاليات جماهيرية بالتزامن مع إضراب جزئي شامل من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا، وذلك بموجب قرار صادر عن القوى الوطنية والإسلامية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لفعالية الثالث من آب، إن هذا اليوم يمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الإنساني، والشعبي، والأخلاقي في مواجهة حرب الإبادة المستمرة، ورفع الصوت الفلسطيني عاليا، إلى جانب أصوات الأحرار في العالم، هو واجب في سبيل استعادة القيم الإنسانية التي تخضع اليوم لأقسى اختبار في ظل استمرار هذه الجرائم، ومحاولة لإحياء الضميرين الوطني والعالمي.

برنامج الفعاليات في محافظات الضفة الغربية وفق الجدول التالي:



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