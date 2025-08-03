الاحتلال يعتقل شقيقين من مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية أم الخير بمسافر يطا، واعتقلت الشقيقين فؤاد وإبراهيم ياسر الهذالين، عقب دهم وتفتيش منزليهما، ومنازل عدة في القرية.

كما لاحقت قوات الاحتلال مركبة تقل عمالا قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة اذنا، وسط إطلاق نار دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أدى عشرات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال طقوسا تلمودية في أحد المواقع وسط قرية التوانة.