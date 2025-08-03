الاحتلال يعتقل شقيقين من مسافر يطا
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية أم الخير بمسافر يطا، واعتقلت الشقيقين فؤاد وإبراهيم ياسر الهذالين، عقب دهم وتفتيش منزليهما، ومنازل عدة في القرية.
كما لاحقت قوات الاحتلال مركبة تقل عمالا قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة اذنا، وسط إطلاق نار دون وقوع إصابات.
من جهة أخرى، أدى عشرات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال طقوسا تلمودية في أحد المواقع وسط قرية التوانة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
الحروب تسرق التاريخ..متحف السودان الوطني نموذجا لدمار التراث الثقافي
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
"أبوظبي الأول" يفتتح مقره الجديد في لندن