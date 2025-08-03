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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كردستان العراق
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كردستان- العراق، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2025-2026.
ودعت الوزارة في بيان مقتضب، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط أدناه للاطلاع على كامل التفاصيل:
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