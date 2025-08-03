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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كردستان العراق

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كردستان العراق

2025-08-03 03:07:16
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كردستان- العراق، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2025-2026.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط أدناه للاطلاع على كامل التفاصيل:

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