وقفة حاشدة في نيويورك تنديدا بحرب الإبادة والمجاعة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN – نظمت حركات حقوقية ومنظمات اجتماعية، وقفة جماهيرية حاشدة في ساحة قريبة من جسر بروكلين في مدينة نيويورك، بمشاركة مئات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين الصمت الدولي على ما وصفوه بـ"المجاعة المصنوعة إسرائيليا" في قطاع غزة.

وأكدت المنظمات أن ما يجري ليس مجرد حصار، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعذيب الفلسطينيين جماعيا حتى الموت، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي مريب.

وطالب المشاركون، الأمم المتحدة وكافة الدول بالتحرك الفوري لوضع حد لما وصفوه بجريمة "الإبادة الجماعية"، وتوفير الغذاء والماء والدواء للمدنيين في غزة، الذين يواجهون أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.