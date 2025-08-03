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رابطة العالم الإسلامي تدعو دول العالم إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

رابطة العالم الإسلامي تدعو دول العالم إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

2025-08-03 03:07:15
(MENAFN- Palestine News Network ) مكة / PNN - دعت رابطة العالم الإسلامي جميع دول العالم المحبة للعدالة والسلام إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني، والاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، من خلال تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رعته ورأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.

وشددت في بيانها، على أهمية هذه الخطوة لا سيما في ظل الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصُل انتهاكات حكومة متطرفة تمادت في جرائمها، وباتت تشكل تهديدا جديا خطرا على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأمميّة المُتوالية.

وأكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، الحاجة الملحة إلى المضي قدما وفورا في هذا المسار الذي رسمه مؤتمر حلّ الدولتين، مؤكدا أن الرابطة ستعمل مع جميع شركائها من الفعاليات الدينية والفكرية والمجتمعية، ولا سيما القيادات الدينية العالمية؛ للإسهام من جهتها بالدفع نحو التأييد الدولي للوثيقة الختامية للمؤتمر.

وأكد أن الوثيقة الختامية قدمت فرصة تاريخية لوقف هذه الحرب المرّوعة، وتطبيق حل الدولتين، وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.

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