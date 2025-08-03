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لبيد يطالب بوقف الحرب في غزة لأن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيدها

لبيد يطالب بوقف الحرب في غزة لأن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيدها

2025-08-03 03:07:15
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - ذكر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد أن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيد الحرب في غزة، وبالتالي يجب أن تنتهي.

وكتب لبيد على موقع إكس:“لقد كان هناك دائما شرط ضروري لحروب إسرائيل: أغلبية. لا يمكن أن تخوض دولة إسرائيل حربا إذا لم تؤيدها أغلبية الشعب، لا تؤمن بأهدافها ولا تثق في القيادة”، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف:“لا يوجد أي من هذه الشروط الآن. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وكان آلاف المتظاهرين في إسرائيل قد دعوا في وقت متأخر من أمس السبت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

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