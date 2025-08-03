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سلطة المياه: إزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على الخط المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل

سلطة المياه: إزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على الخط المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل

2025-08-03 03:07:14
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - واصلت سلطة المياه الحملة الميدانية الموسّعة بالتعاون مع محافظة الخليل لإزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية، مؤكدة استمرار العمل لليوم السادس على التوالي، بالتعاون مع الجهات المختصة، لملاحقة التوصيلات غير القانونية التي تؤثر على كفاءة التوزيع والعدالة في وصول المياه للمواطنين.

وأفادت سلطة المياه في بيان صدر عنها، بأن طواقمها الفنية تمكنت خلال يومي الخامس والسادس من الحملة من كشف وإزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على امتداد يتجاوز 2.5 كيلومتر من خط دير شعار – المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل – في منطقة بيت أمر، ليصل بذلك إجمالي التعديات التي تم التعامل معها منذ انطلاق الحملة إلى 86 وصلة مخالفة.

وكشفت عن وجود خمس وصلات متجاورة تم رصدها خلال أعمال التفتيش، في مؤشر خطير على حجم التجاوزات، والاستهتار بحقوق المواطنين، ومحاولة التعدي على الموارد العامة لأغراض شخصية.

وفي هذا السياق، أكدت سلطة المياه أن نتائج الحملة خلال أسبوعها الأول أسفرت عن توفير ما يقارب 3000 كوب مياه، ما ساهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة التوزيع وتعزيز وصول المياه للمناطق المتضررة، لا سيما في ظل الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

وشددت على أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المتواصلة للحد من الفاقد وتحقيق العدالة في التوزيع، مع التزامها بتطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.

وأكدت استمرار الحملة لتشمل مناطق إضافية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تعديات، حرصا على استدامة الموارد المائية وحماية الحق العام.

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