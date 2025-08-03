سلطة المياه: إزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على الخط المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل

سلطة المياه: إزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على الخط المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل
وأفادت سلطة المياه في بيان صدر عنها، بأن طواقمها الفنية تمكنت خلال يومي الخامس والسادس من الحملة من كشف وإزالة 36 وصلة مياه غير شرعية على امتداد يتجاوز 2.5 كيلومتر من خط دير شعار – المغذي الرئيسي لمحافظة الخليل – في منطقة بيت أمر، ليصل بذلك إجمالي التعديات التي تم التعامل معها منذ انطلاق الحملة إلى 86 وصلة مخالفة.
وكشفت عن وجود خمس وصلات متجاورة تم رصدها خلال أعمال التفتيش، في مؤشر خطير على حجم التجاوزات، والاستهتار بحقوق المواطنين، ومحاولة التعدي على الموارد العامة لأغراض شخصية.
وفي هذا السياق، أكدت سلطة المياه أن نتائج الحملة خلال أسبوعها الأول أسفرت عن توفير ما يقارب 3000 كوب مياه، ما ساهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة التوزيع وتعزيز وصول المياه للمناطق المتضررة، لا سيما في ظل الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
وشددت على أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المتواصلة للحد من الفاقد وتحقيق العدالة في التوزيع، مع التزامها بتطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
وأكدت استمرار الحملة لتشمل مناطق إضافية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تعديات، حرصا على استدامة الموارد المائية وحماية الحق العام.
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