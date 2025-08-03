مطرب سوداني يروي أيام الحرب في الخرطوم

خبرني - لم يغادر الفنان والموسيقي والمغني السوداني الكبير أبو عركي البخيت منزله بحي العرضة في أم درمان رغم اشتداد الحرب وحصار القذائف والدانات التي كانت تحيط به من كل الجهات؛ فقد كانت المنطقة ساحة معارك ساخنة، لكنه آثر البقاء مع ابنه فارس في قلب الخطر، متشبثاً بالمكان، صامداً في وجه الموت اليومي.

وأثناء تبادل إطلاق النار والقذائف التي كانت تمزق الليل، قرر مع ابنه السكنى كلٌّ في غرفة منفصلة، حتى إذا أُصيب أحدهما، يتمكن الآخر من إنقاذه، مسجلاً بذلك موقفاً إنسانياً شجاعاً، وثّقه بقصائد صاغها تحت هدير البنادق، متسائلاً في لهجة سودانية: «من وين بتجينا الدانات اللي خلت الناس كلها تتحزم للموت؟!».

لم يكن صوته الشعري والموسيقي الذي امتلأ بالتمرد مجرد تعبير عن ذات مذعورة، بل صرخة جماعية تعبّر عن ملايين السودانيين، وظل ثابتاً في موقفه، رافضاً دعوات عائلته وأصدقائه لمغادرة المكان، معتبراً «مغادرة الوطن وقت ضعفه خيانة للمبدأ».

ضد الحرب ومع الناس

يُعد أبو عركي البخيت من أبرز رموز الفن السوداني. وعُرف بأنه فنان صاحب رؤية وموقف مناهض للحرب. تغنّى بالحرية، وعبّر عن آلام الناس وأحلامهم، وظل صوته يتردد كنداء للسلام والديمقراطية؛ فحرّك وجدان أجيال من السودانيين داخل البلاد وخارجها، وتجاوز التصنيفات والانتماءات، ليُصبح محبوباً من جميع الأطياف.

لم تكن الحرب بالنسبة لأبو عركي مجرد تجربة شخصية مؤلمة، بل محطة توثيق شعري وفني، عبّر فيها عن رؤيته الناقدة للساسة الذين حمّلهم مسؤولية ما حدث، وكتب: «منو الدخّلنا الوكر الظلام... وكتبوا لينا سواد مستفحل؟!»، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن ثقته في أن الشعوب لا تنسى، وأن التغيير آتٍ، والمحاسبة قادمة.

زارته «الشرق الأوسط» في منزله بحي العرضة بأم درمان، حيث ظل معتصماً فيه، رغم ضراوة الحرب وحصار القذائف والدانات.

وعندما كانت العاصمة في يد «قوات الدعم السريع» لم يسارع بالهروب مثل الآخرين، بل صمد في منزله... تحدث عن تلك الأيام العصيبة التي شهدها مع ابنه في لحظات الحرب. كان عناصر «الدعم السريع» يزورونه في منزله ويتحادثون معه... وعندما عاد الجيش إلى العاصمة لم يتغير الأمر بالنسبة له؛ فقد ظل عناصر الجيش يزورونه في منزله، ويتحادثون معه؛ إذ كان نقطة توافق بين الجميع.

في قلوب الملايين

وُلد أبو عركي في مدينة ود مدني عام 1947، وانتقل لاحقاً إلى العاصمة الخرطوم حيث بزغ نجمه. قدّم عشرات الأغنيات التي شكلت وجدان السودانيين: «بخاف (فازت بجائزة أفضل أغنية عربية في أحد المهرجانات العربية)، وواحشني، وعن حبيبتي بقول لكم، وسهرنا الليل، ويوم رحيلك»، وغيرها من الأعمال التي امتزجت فيها العاطفة بالموقف الوطني.

شكّل ثنائياً فنياً وإنسانياً نادراً مع زوجته الشاعرة الراحلة عفاف الصادق، ورثاها بأشعار لا تُنسى.

وفي قصيدته «نفسنا طويل وما بنتعب»، وثّق أبو عركي مرحلة ما بعد منتصف أبريل (نيسان)؛ لحظة اندلاع الحرب العبثية في البلاد، ووجّه فيها نقداً حاداً للنخب السياسية، ووصفها بأنها حاولت التنصل من المسؤولية، وتشويه رمزية تاريخ الاستقلال في 1956، لكنه أكد أن ذلك التاريخ مليء بالرموز المضيئة، وأن الاعتراف بالأخطاء ضرورة للإصلاح.

دارفور في القلب

لم تغب دارفور عن قلبه؛ فقد وصف ما جرى هناك بأنه «كارثة من ناس مشبعين بالشر، قلوبهم قاسية ما بترحم»، منتقداً أبناء الإقليم الذين غادروا إلى الغرب، واتهمهم بالمتاجرة بالمأساة، وترك أهلهم يواجهون المصير المجهول.

ألقى أبو عركي لـ«الشرق الأوسط» ما كتبه لامرأة دارفورية: «دمعة أسى نابعة من أغوار مآسيها، نحتت على خدها، وسطّرت في صفحة الزمن اللئيم معاناتها، وهي تكابد مرارة القهر والجوع وما بتفارق ديارها».

ووصفه زميله المطرب عبد القادر سالم، رئيس اتحاد المهن الموسيقية، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، بأنه فنان «عظيم» يقف إلى جانب المرضى والضعفاء، وبالفنان «المدقق» في نصوصه وموسيقاه؛ ما جعله ينال احترام الجميع، بما في ذلك الجيش و«قوات الدعم السريع» الذين كانوا يزورونه ويلتقطون الصور معه خلال الحرب، تقديراً لمكانته في قلوب السودانيين.

«عزة في هواك»

اللافت أن أبو عركي نحت بوابة منزله بالنوتة الموسيقية لأيقونة الغناء الوطني السوداني «عزة في هواك»، وهي الأغنية التي كتبها وغناها الشاعر الراحل خليل فرح في ثلاثينيات القرن الماضي، وخاطب فيها «عزة» كرمز أنثوي يعبر عن الوطن والحبيبة. صمد أبو عركي مع العمّال و«الحدادين» عشرة أيام لينحتوا على بوابة منزله النوتة الموسيقية لأغنية «عزة في هواك»، لتكون بوابة الدخول إلى «عوالم أبو عركي البخيت».

أثناء الحرب، كان يرى في اقتراب «طير الحمام» منه والتقاط الحَب من يديه، بشارة باقتراب السلام. كان ينثر الحب وهو يردد أغنياته وقصائده بصوت كمن يغني للحياة في وجه الموت.

وهكذا بدا أبو عركي البخيت في أعين من عرفوه أنه «فنان لا يخاف، وإنسان لا يساوم، وصوت لا ينكسر».