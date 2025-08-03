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الوزير المتطرف بن غفير يقود مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس
(MENAFN- Jordan News Agency) القدس المحتلة 3 آب (بترا) - قاد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
وصرح بن غفير أثناء اقتحامه للبلدة القديمة حسبما نشرت وسائل إعلام عبرية، "نحن لا نكتفي بالحداد، بل نفكر في بناء (الهيكل)، وفي السيادة، وفي فرض الحكم، لقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة، وسنفعل ذلك أيضا في غزة".
ودعت منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى اليوم، بالتزامن مع ما يسمى في الرواية التوراتية بـ "ذكرى خراب الهيكل".
وتعد الذكرى هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات "الهيكل" لجعل يوم الثالث من آب "يوم الاقتحام الأكبر"، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة.
ويترافق هذا التصعيد على الأقصى مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحل الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل الأقصى، في خطوة نعدها تمهيدا لفرض "وقائع جديدة" بالقوة، خصوصا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه للمسجد في أيار الماضي أن "الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل"، في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم.
وصرح بن غفير أثناء اقتحامه للبلدة القديمة حسبما نشرت وسائل إعلام عبرية، "نحن لا نكتفي بالحداد، بل نفكر في بناء (الهيكل)، وفي السيادة، وفي فرض الحكم، لقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة، وسنفعل ذلك أيضا في غزة".
ودعت منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى اليوم، بالتزامن مع ما يسمى في الرواية التوراتية بـ "ذكرى خراب الهيكل".
وتعد الذكرى هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات "الهيكل" لجعل يوم الثالث من آب "يوم الاقتحام الأكبر"، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة.
ويترافق هذا التصعيد على الأقصى مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحل الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل الأقصى، في خطوة نعدها تمهيدا لفرض "وقائع جديدة" بالقوة، خصوصا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه للمسجد في أيار الماضي أن "الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل"، في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم.
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