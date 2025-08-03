3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب

MENAFN - Al-Bayan) واصل منتخب الإمارات للقوس والسهم تألقه القاري، بحصاده ثلاث ميداليات جديدة في بطولة كأس أوروبا للشباب التي اختتمت فعالياتها في مدينة تشاتيش السلوفينية، أمس السبت، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الأوروبيين، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس.

وجاءت حصيلة المنتخب في البطولة المرموقة بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت اللاعبة سامية مقصود فضية فئة القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، بينما نال الثلاثي خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة.

كما نجح الثنائي خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود في حصد الميدالية الفضية لفئة الفرق المختلطة للقوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.

وضم المنتخب الوطني المشارك في البطولة 12 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكوري الجنوبي لي يونج، ومساعدتيه سونج مي جين وألينا لابستينا.

وأكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن هذا الإنجاز يمثل ((نقلة نوعية)) في مسار التنافسية العالمية لأبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن بطولة أوروبا للشباب تشكل محطة استراتيجية في طريق إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة عالية في البطولات الكبرى.

وقال الكعبي: ((نعمل وفق خطة تطوير شاملة لموسم 2025، تركز على جودة الأداء، وتعزيز الشراكات مع الأندية المحلية، وتبني المبادرات التي تواكب الطفرة العالمية التي تشهدها رياضة القوس والسهم)).