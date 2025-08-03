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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزر كوريل في روسيا

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزر كوريل في روسيا

2025-08-03 03:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 درجات هز جزر كوريل في روسيا اليوم الأحد.

وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجات.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

وكان قد ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر، متسبباً في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات في ألاسكا وهاواي وسواحل أخرى جنوباً باتجاه نيوزيلندا. ونُصحت عدة مناطق بالإخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

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