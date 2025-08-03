ارتفاع وتيرة البيع المسبق لعملة Pepe Dollar ($PEPD) مع استقرار Ethereum (ETH) فوق 3600 دولار

كوفينا، الولايات المتحدة، 1 أغسطس 2025، تشاينواير

دخلت عملة Pepe Dollar ($PEPD) مرحلة البيع المسبق داخل نظام Ethereum البيئي. وتوصف بأنها عملة "ميم" (ساخرة) تتمتع بفائدة مدمجة وإشارات ثقافية، حيث تقدم $PEPD هيكلية اقتصادية (tokenomics) مصممة لتطبيق طويل الأجل. وقد بدأ بعض حاملي محافظ Ethereum في تحويل عملات ETH إلى البيع المسبق، مما يشير إلى نشاط مبكر في التعاملات.

• الموقع الرسمي: https://pepedollar.io/



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نظرة عامة على موقع $PEPD في السوق



تدخل Pepe Dollar ($PEPD) السوق كرمز ساخر يشير إلى مفاهيم البنوك المركزية، وتهدف إلى جذب المستخدمين من خلال التعليق الثقافي وآليات التمويل اللامركزي (DeFi). وعلى عكس العملات الميم التقليدية التي غالبًا ما تتبع هياكل رمزية مبسطة أو مكررة، تدمج $PEPD عناصر تصميم تمزج بين رموز ثقافية مرتبطة بـ Pepecoin ومكونات من بنية التمويل اللامركزي.

مقارنة مع عملات الميم السابقة



تدخل $PEPD النظام البيئي لـ Ethereum بعد ظهور عملات ميم أخرى مثل Pepecoin ($PEPE) و$BONK و$LILPEPE و$HYPER. ويشتمل نموذج $PEPD على إطار رمزي يتضمن آلية حرق تُقدَّم كنوع من التعليق على المركزية. وقد ساهم إدراج العملة على CoinMarketCap في زيادة ظهورها وانتشارها. وتشير بيانات البلوكتشين إلى أن عدة محافظ Ethereum كبيرة بدأت بالتعامل مع العملة خلال مرحلة البيع المسبق.

البيع المسبق لـ Pepe Dollar – تدوير رأس المال في ETH



يعرض هيكل البيع المسبق وهوية المشروع تركيبة جذابة:

أساسيات البيع المسبق:



• السعر الحالي: 0.004688 دولار



• عدد التوكنات المباعة: 166,938,905



• السعر في المرحلة الثانية من البيع المسبق: 0.006495 دولار



• سعر الإطلاق: 0.03695 دولار

الرمز الاقتصادي (Tokenomics) والمعروض



سيكون لدى Pepe Dollar ($PEPD) معروض ثابت يبلغ 3.6951 مليار توكن. وبحسب المشروع، سيتم حرق 29٪ من إجمالي المعروض بشكل دائم عند الإطلاق من خلال آلية تسمى "الحرق الفيدرالي" – كرمز ساخر يشير إلى أنظمة النقد التضخمية التقليدية.

تفاصيل إضافية أعلنها فريق التطوير:



• لا توجد ضرائب مطورين



• لا توجد وظائف خفية لفتح التوكنات



• نموذج اقتصادي موثق ومتاحة تفاصيله للعامة

البنية التحتية الأصلية لـ Ethereum



تم تصميم Pepe Dollar للإطلاق بشكل أصلي على شبكة Ethereum وللتكامل مع أدوات التمويل اللامركزي المبنية عليها. ويشمل البروتوكول وظائف تدعم منصة سكّ الأصول الساخرة (ميمز)، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء ونشر وحوكمة أصول جديدة باستخدام $PEPD. ويصف المشروع نفسه بأنه يعمل عند تقاطع التعليق الثقافي والتمويل اللامركزي.

روابط المشروع والقنوات الرسمية:



• الموقع الرسمي:



• كوين ماركت كاب:



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حول Pepe Dollar ($PEPD)



Pepe Dollar ($PEPD) هو بنية دفع لا مركزية من الطبقة الثانية مصممة خصيصًا لاقتصاد الرموز الساخرة (الميم). ويُعد كأصل رقمي ساخر يقدم بديلاً للأنظمة المالية التقليدية، ويهدف إلى تسهيل إنشاء القيمة ضمن النظم اللامركزية.

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