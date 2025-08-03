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نيسان تعلن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية
(MENAFN- Edelman) يوكوهاما، اليابان (31 يوليو 2025) أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة، نتائجها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025.
وسجلت نيسان في الربع الأول، مبيعات عالمية بلغت 707 ألف وحدة، وصافي إيرادات موحدة بلغ إلى 2.7 تريليون ين ياباني. وعلى الرغم من تحسن مزيج المنتجات وخفض التكاليف الثابتة اللذين ساعدا في تخفيف حجم الخسائر وأدى إلى تسجيل خسارة تشغيلية أقل من المتوقع بلغت 79.1 مليار ين مقارنة بالتوقع السابق البالغ 200 مليار ين، إلا أن الشركة استمرت في مواجهة تحديات، كان من بينها، انخفاض حجم المبيعات وتقلبات سلبية في أسعار الصرف وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الخسارة خلال هذه الفترة 115.8 مليار ين ياباني.
أبرز النتائج المالية للربع الأول
يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تم حسابها على أساس حقوق الملكية للمشروع المشترك للمجموعة في الصين.
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين
مليار ينّ الربع الأول من السنة المالية 2024 الربع الأول من السنة المالية
2025 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2024
صافي الإيرادات 2,998.4 2,706.9 -291.5
الأرباح التشغيلية 1.0 -79.1 -80.1
نسبة هامش الربح التشغيلي 0.0% -2.9% -2.9 نقاط
الربح العادي 65.1 -109.2 -174.4
صافي الإيرادات 28.6 -115.8 -144.3
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 145 ينّ ياباني / دولار أمريكي و 164 ينّ ياباني / يورو في الربع الأول من السنة المالية 2025
توقّعات السنة المالية 2025
حافظت الشركة على توقعات صافي إيراداتها للسنة المالية 2025 عند 12.5 تريليون ين. ومع ذلك، ونظراً لصعوبة التنبؤ بالبيئة التجارية المحيطة بالشركة في الوقت الحالي، لم يتم تقديم توقعات بشأن الأرباح التشغيلية وصافي الدخل والتدفقات النقدية الحرة من قطاع السيارات لبقية الفترة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ التوقعات للربع الثاني من السنة المالية 2025 إيرادات صافية موحدة قدرها 2.8 تريليون ين، وخسارة تشغيلية بقيمة 100 مليار ين، وتدفقات نقدية حرة سلبية من قطاع السيارات بمقدار 350 مليار ين.
كما يُتوقع في الربع الثاني من السنة المالية 2025 أن تبلغ الإيرادات الموحدة 2.8 تريليون ين، مع خسارة تشغيلية تُقدر بـ 100 مليار ين وتدفقات نقدية حرة سلبية من قطاع السيارات بقيمة 350 مليار ين.
وقال إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "تُعد هذه النتائج تذكيراً بمدى أهمية خطة التعافي "Re:Nissan" خلال الربع الماضي. وقد اتخذنا خطوات حاسمة أولى شملت خفض التكاليف وإعادة تعريف استراتيجيتنا للمنتجات والأسواق، وتعزيز الشراكات الرئيسية. وعلينا الآن أن نمضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق الأرباح، فجميع العاملين في نيسان متحدون لإنجاح مسيرة التعافي بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً."
تقدم خطة التعافي "Re:Nissan"
تهدف نيسان في إطار خطة التعافي Re:Nissan إلى العودة مجددا إلى تحقيق الأرباح والتدفقات نقدية الحرة الإيجابية من قطاع السيارات بحلول السنة المالية 2026. وقد تم بالفعل البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم هذا الهدف.
أما على مستوى التكاليف المتغيرة، قام فريق التحول المخصص بتولي ملف "التكلفة الإجمالية المسلَّمة" بتوليد ما يقرب من 4,000 فكرة لتوفير التكاليف، من بينها قرابة 1,600 جاهزة للتنفيذ. أما فيما يخص التكاليف الثابتة، فقد بدأت جهود خفضها تؤتي الثمار، حيث تم تحقيق وفورات تزيد عن 30 مليار ين في الربع الأول فقط.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الحضور التصنيعي العالمي، تم اتخاذ قرارات لتقليص أو دمج خمس من بين سبعة مواقع إنتاج مستهدفة حول العالم.
وفي الأثناء، تمضي الاستراتيجية الرامية إلى مواءمة المنتجات مع واقع الأسواق قدماً، حيث تحقق طرازات مثل N7 في الصين و"ماغنايت" في المكسيك مبيعات قوية. وتواصل الشركة تركيزها على طرح طرازات جديدة تتميز بقدرتها التنافسية العالية لتعزيز نمو الإيرادات، مع الاستمرار في إعادة هيكلة التكاليف.
وسجلت نيسان في الربع الأول، مبيعات عالمية بلغت 707 ألف وحدة، وصافي إيرادات موحدة بلغ إلى 2.7 تريليون ين ياباني. وعلى الرغم من تحسن مزيج المنتجات وخفض التكاليف الثابتة اللذين ساعدا في تخفيف حجم الخسائر وأدى إلى تسجيل خسارة تشغيلية أقل من المتوقع بلغت 79.1 مليار ين مقارنة بالتوقع السابق البالغ 200 مليار ين، إلا أن الشركة استمرت في مواجهة تحديات، كان من بينها، انخفاض حجم المبيعات وتقلبات سلبية في أسعار الصرف وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الخسارة خلال هذه الفترة 115.8 مليار ين ياباني.
أبرز النتائج المالية للربع الأول
يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تم حسابها على أساس حقوق الملكية للمشروع المشترك للمجموعة في الصين.
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين
مليار ينّ الربع الأول من السنة المالية 2024 الربع الأول من السنة المالية
2025 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2024
صافي الإيرادات 2,998.4 2,706.9 -291.5
الأرباح التشغيلية 1.0 -79.1 -80.1
نسبة هامش الربح التشغيلي 0.0% -2.9% -2.9 نقاط
الربح العادي 65.1 -109.2 -174.4
صافي الإيرادات 28.6 -115.8 -144.3
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 145 ينّ ياباني / دولار أمريكي و 164 ينّ ياباني / يورو في الربع الأول من السنة المالية 2025
توقّعات السنة المالية 2025
حافظت الشركة على توقعات صافي إيراداتها للسنة المالية 2025 عند 12.5 تريليون ين. ومع ذلك، ونظراً لصعوبة التنبؤ بالبيئة التجارية المحيطة بالشركة في الوقت الحالي، لم يتم تقديم توقعات بشأن الأرباح التشغيلية وصافي الدخل والتدفقات النقدية الحرة من قطاع السيارات لبقية الفترة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ التوقعات للربع الثاني من السنة المالية 2025 إيرادات صافية موحدة قدرها 2.8 تريليون ين، وخسارة تشغيلية بقيمة 100 مليار ين، وتدفقات نقدية حرة سلبية من قطاع السيارات بمقدار 350 مليار ين.
كما يُتوقع في الربع الثاني من السنة المالية 2025 أن تبلغ الإيرادات الموحدة 2.8 تريليون ين، مع خسارة تشغيلية تُقدر بـ 100 مليار ين وتدفقات نقدية حرة سلبية من قطاع السيارات بقيمة 350 مليار ين.
وقال إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "تُعد هذه النتائج تذكيراً بمدى أهمية خطة التعافي "Re:Nissan" خلال الربع الماضي. وقد اتخذنا خطوات حاسمة أولى شملت خفض التكاليف وإعادة تعريف استراتيجيتنا للمنتجات والأسواق، وتعزيز الشراكات الرئيسية. وعلينا الآن أن نمضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق الأرباح، فجميع العاملين في نيسان متحدون لإنجاح مسيرة التعافي بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً."
تقدم خطة التعافي "Re:Nissan"
تهدف نيسان في إطار خطة التعافي Re:Nissan إلى العودة مجددا إلى تحقيق الأرباح والتدفقات نقدية الحرة الإيجابية من قطاع السيارات بحلول السنة المالية 2026. وقد تم بالفعل البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم هذا الهدف.
أما على مستوى التكاليف المتغيرة، قام فريق التحول المخصص بتولي ملف "التكلفة الإجمالية المسلَّمة" بتوليد ما يقرب من 4,000 فكرة لتوفير التكاليف، من بينها قرابة 1,600 جاهزة للتنفيذ. أما فيما يخص التكاليف الثابتة، فقد بدأت جهود خفضها تؤتي الثمار، حيث تم تحقيق وفورات تزيد عن 30 مليار ين في الربع الأول فقط.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الحضور التصنيعي العالمي، تم اتخاذ قرارات لتقليص أو دمج خمس من بين سبعة مواقع إنتاج مستهدفة حول العالم.
وفي الأثناء، تمضي الاستراتيجية الرامية إلى مواءمة المنتجات مع واقع الأسواق قدماً، حيث تحقق طرازات مثل N7 في الصين و"ماغنايت" في المكسيك مبيعات قوية. وتواصل الشركة تركيزها على طرح طرازات جديدة تتميز بقدرتها التنافسية العالية لتعزيز نمو الإيرادات، مع الاستمرار في إعادة هيكلة التكاليف.
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