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تذوقوا لذة الغروب في رأس الخيمة واستعدوا لتجارب مشوقة هذا الصيف
(MENAFN- Tales & Heads) رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 01 أغسطس 2025: في تعاون حصري لهذا الصيف، أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة هاوس أوف بوبس إصداراً صيفياً محدوداً من المثلجات المستوحاة من لحظات غروب الشمس الذهبية في الإمارة، لتعكس سحرها بالمكونات الطبيعية وبنكهة تجمع بين المانجو والفراولة لتمنح المشترون مذاقاً منعشاً لا يُقاوَم.
وتدعو هذه الحملة الصيفية الجمهور إلى الاستمتاع بالمثلجات اللذيذة والحصول على فرصة الفوز بإقامات فندقية فاخرة في رأس الخيمة وتجارب صيفية في المنتجعات بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز القيمة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس.
ويمكن لعشاق المثلجات المشاركة من خلال الخطوات التالية:
1. شراء المثلجات الحصرية من أي متجر أو منفذ تابع لهاوس أوف بوبس (للتعرف على أقرب فرع يرجى تصفح الموقع الإلكتروني houseofpops.ae/store-location)، أو من خلال تطبيق التوصيل "ديليفرو".
2. مسح رمز QR الموجود على الغلاف لمعرفة الجائزة.
3. الاحتفاظ بعصا المثلجات المخصصة والتي يجب تقديمها لاستلام الجائزة.
تعكس هذه الشراكة القيم المشتركة بين الجانبين، والتي تتمثل في دعم الاستدامة والوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة. ويأتي التعاون ضمن حملة "الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم" (RAK Summer Unscripted) التي تهدف إلى تشجيع السكان والزوار على الاستمتاع بتجربة صيفية تتمثل بالبساطة والعفوية.
يتميز موسم الصيف في رأس الخيمة بأجوائه الهادئة وطبيعته الساحرة التي تجمع بين الرحلات البرية والشواطئ الممتدة حتى الغروب والتجارب المليئة بالمفاجآت والتي لا تكتمل سوى بمثلجات تعكس نكهة هذا الموسم.
وتدعو هذه الحملة الصيفية الجمهور إلى الاستمتاع بالمثلجات اللذيذة والحصول على فرصة الفوز بإقامات فندقية فاخرة في رأس الخيمة وتجارب صيفية في المنتجعات بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز القيمة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس.
ويمكن لعشاق المثلجات المشاركة من خلال الخطوات التالية:
1. شراء المثلجات الحصرية من أي متجر أو منفذ تابع لهاوس أوف بوبس (للتعرف على أقرب فرع يرجى تصفح الموقع الإلكتروني houseofpops.ae/store-location)، أو من خلال تطبيق التوصيل "ديليفرو".
2. مسح رمز QR الموجود على الغلاف لمعرفة الجائزة.
3. الاحتفاظ بعصا المثلجات المخصصة والتي يجب تقديمها لاستلام الجائزة.
تعكس هذه الشراكة القيم المشتركة بين الجانبين، والتي تتمثل في دعم الاستدامة والوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة. ويأتي التعاون ضمن حملة "الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم" (RAK Summer Unscripted) التي تهدف إلى تشجيع السكان والزوار على الاستمتاع بتجربة صيفية تتمثل بالبساطة والعفوية.
يتميز موسم الصيف في رأس الخيمة بأجوائه الهادئة وطبيعته الساحرة التي تجمع بين الرحلات البرية والشواطئ الممتدة حتى الغروب والتجارب المليئة بالمفاجآت والتي لا تكتمل سوى بمثلجات تعكس نكهة هذا الموسم.
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