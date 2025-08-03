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راكز وبيكو تتعاونان لتبسيط عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول رقمية مبتكرة
(MENAFN- Rakez) رأس الخيمة، 1 أغسطس 2025: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن شراكة استراتيجية مع شركة بيكو، وهي إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تزويد عملائها بمجموعة من الخدمات المؤتمتة التي تسهم في تبسيط العمليات اليومية بما في ذلك إصدار الفواتير، وكشوف الرواتب، وتسديد فواتير الخدمات، وحجوزات السفر للأعمال. وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة خدمات راكز الإلكترونية، ما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة وتحكماً أكبر في إدارة أعمالها.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو، وإيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في راكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال.
وتتميز بيكو بحلولها الذكية التي تعتمد على الأتمتة، حيث توفّر أدوات تساعد الشركات على تقليل العمل اليدوي وزيادة الشفافية المالية وتحسين الامتثال من خلال لوحات تحكم فورية وتقارير مؤتمتة. وقد تم دمج هذه الإمكانيات ضمن المنصة الرقمية لراكز، لتكوين منظومة مترابطة تساعد العملاء على توفير الوقت وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.
وتعليقاً على هذا التعاون، صرّح خان قائلاً: "يمثل تعاوننا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قدرات رقمية متقدمة تضاهي تلك المتاحة للمؤسسات الكبرى. لا نقتصر على معالجة التحديات التشغيلية فحسب، بل نعمل على إعادة رسم ملامح الممكن أمام هذه الفئة من الشركات. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى ترسيخ معايير جديدة لكيفية تشغيل ونمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الحديث".
تعزز هذه الشراكة من القيمة المضافة التي تقدمها راكز، متجاوزةً مرحلة تأسيس الأعمال لتصبح شريكاً حقيقياً في تسيير العمليات اليومية. إذ بات بإمكان رواد الأعمال إدارة الجوانب الإدارية بشكل أكثر سهولة والتركيز على تحقيق نمو مستدام.
ومن جانبه، أكّد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لراكز، قائلاً: "نحن في راكز نضع تمكين عملائنا من ممارسة أعمالهم بسلاسة وكفاءة في صميم أولوياتنا. ويأتي تعاوننا مع شركة بيكو في هذا الإطار، حيث يعزز من قدرتنا على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متطورة تمكّنها من العمل بمرونة أكبر وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة التغير".
ومن خلال هذه المبادرة، تعزّز راكز دورها كمركز أعمال متكامل يقدّم حلولاً رقمية متقدمة تدعم كفاءة الشركات، وتسهم في تهيئة بيئة مرنة تمكّنها من تحقيق النمو المستدام وتوسيع آفاقها في سوق ديناميكي ومتطور.
– انتهى –
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو، وإيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في راكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال.
وتتميز بيكو بحلولها الذكية التي تعتمد على الأتمتة، حيث توفّر أدوات تساعد الشركات على تقليل العمل اليدوي وزيادة الشفافية المالية وتحسين الامتثال من خلال لوحات تحكم فورية وتقارير مؤتمتة. وقد تم دمج هذه الإمكانيات ضمن المنصة الرقمية لراكز، لتكوين منظومة مترابطة تساعد العملاء على توفير الوقت وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.
وتعليقاً على هذا التعاون، صرّح خان قائلاً: "يمثل تعاوننا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قدرات رقمية متقدمة تضاهي تلك المتاحة للمؤسسات الكبرى. لا نقتصر على معالجة التحديات التشغيلية فحسب، بل نعمل على إعادة رسم ملامح الممكن أمام هذه الفئة من الشركات. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى ترسيخ معايير جديدة لكيفية تشغيل ونمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الحديث".
تعزز هذه الشراكة من القيمة المضافة التي تقدمها راكز، متجاوزةً مرحلة تأسيس الأعمال لتصبح شريكاً حقيقياً في تسيير العمليات اليومية. إذ بات بإمكان رواد الأعمال إدارة الجوانب الإدارية بشكل أكثر سهولة والتركيز على تحقيق نمو مستدام.
ومن جانبه، أكّد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لراكز، قائلاً: "نحن في راكز نضع تمكين عملائنا من ممارسة أعمالهم بسلاسة وكفاءة في صميم أولوياتنا. ويأتي تعاوننا مع شركة بيكو في هذا الإطار، حيث يعزز من قدرتنا على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متطورة تمكّنها من العمل بمرونة أكبر وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة التغير".
ومن خلال هذه المبادرة، تعزّز راكز دورها كمركز أعمال متكامل يقدّم حلولاً رقمية متقدمة تدعم كفاءة الشركات، وتسهم في تهيئة بيئة مرنة تمكّنها من تحقيق النمو المستدام وتوسيع آفاقها في سوق ديناميكي ومتطور.
– انتهى –
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