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الجوز من بين أطعمة الأوميغا 3 المرتبطة بفوائد نمو الدماغ لدى الأطفال والمراهقين
(MENAFN- EmailWire)
ISTANBUL, Türkiye – (ARAB NEWSWIRE)
تضيف دراستان جديدتان إلى الأدلة المتزايدة أن لنظام الأم الغذائي خلال فترة الحمل آثار دائمة على نمو دماغ طفلها ومهارات اتخاذ القرارات التي تتجاوز مرحلة الطفولة إلى سنوات المراهقة.
في دراسة جماعية قائمة على السكان نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الأمهات للمكسرات والمأكولات البحرية أثناء الحمل مرتبط بتحسين الوظيفة النفسية العصبية لدى الأطفال من سن 4 إلى 15 عامًا.1 وأفادت دراسة تكميلية نُشرت في الطب النفسي الأوروبي للأطفال والمراهقين أن تناول الأمهات للمكسرات والأسماك ارتبط بانخفاض السلوكيات الخطرة في اتخاذ القرارات لدى الأطفال في سن 11. 2
قيمت الدراسة عينة شملت أكثر من 1700 زوج من الأمهات والأطفال من أربع مناطق إسبانية تم تحليلها. تم تحليل النظام الغذائي للأمهات باستخدام استبيان تكرار الطعام، في حين تم تقييم الوظيفة النفسية العصبية للأطفال من خلال اختبارات موحدة لقياس زمن رد الفعل والتباين (الانتباه)، والذاكرة العاملة، والذكاء السائل.
وبينما لم تركز أي من الدراستين فقط على الجوز، إلا أنهما تساهمان في الأدلة الأوسع نطاقاً التي تدعم دور إدراج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل المكسرات، كجزء من النظام الغذائي الصحي قبل الولادة.
النتائج الرئيسية
· سجل الأطفال الذين استهلكت أمهاتهم المزيد من المكسرات والمأكولات البحرية خلال فترة الحمل درجات أعلى في مقاييس الانتباه والذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة.
· كما كان هؤلاء الأطفال أقل عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وعالية المخاطر في مرحلة المراهقة المبكرة.
· وقد تم تحديد أحماض أوميغا 3 الدهنية - الوفيرة في الجوز والأسماك الدهنية - باعتبارها من العناصر الغذائية الرئيسية المرتبطة بهذه الفوائد الجوز من المكسرات الشجرية الوحيدة التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للأحماض الدهنية النباتية أوميغا 3 ALA (2.7 جرام/أونصة).
غذاء الفكر:
يمكن أن تفيد هذه النتائج في إجراء المزيد من الدراسات أو برامج تغذية الأمهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى العبء الصحي العصبي الحالي. تُظهر البيانات الوبائية الأوسع نطاقًا في الشرق الأوسط أن نسبة انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الأطفال تتراوح بين 7.8-11% في الدول العربية وتصل إلى 17% في إيران. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة بعنوان العبء العالمي للأمراض لعام 2021 أن الحالات العصبية مثل الصرع والصداع النصفي تساهم بشكل كبير في الإعاقة لدى الشباب في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. ³
لمزيد من المعلومات حول دور الجوز في صحة الدماغ أو أفكار لوصفات الطعام، يرجى زيارة
العلاقات الإعلامية:
بيرك أوتكو (Berk Ütkü)
...
+90 0212 465 7000
نبذة عن لجنة الجوز في كاليفورنيا
تمثل لجنة الجوز في كاليفورنيا (CWC) أكثر من 3700 مزارع جوز في كاليفورنيا وحوالي 70 مناولاً ، يزرعون في بساتين عائلية متعددة الأجيال للمزارعين. يتم شحن جوز كاليفورنيا، المعروف بقيمته الغذائية الممتازة وجودته، إلى جميع أنحاء العالم طوال العام، حيث أن أكثر من 99 ٪ من الجوز المزروع في الولايات المتحدة من كاليفورنيا. يروج مركز CWC، الذي تأسس في عام 1987، لاستخدام الجوز من خلال أنشطة تطوير الأسواق المحلية والتصديرية بالإضافة إلى دعم البحوث الصحية المتعلقة باستهلاك الجوز.
المراجع:
1. Pinar - Martí A، Ayala - Aldana N، Ruiz - Rivera M، Lertxundi N، Subiza - Pérez M، González - Safont L، Vioque J، Riaño - Galán I، Rodríguez - Dehli C، Iglesias - Vázquez L، Arija V، Fernández - Barrés S، Romaguera D، Pascual - Rubio V، Fabregat - Sanjuan A، Healy D، Basagaña X، Vrijheid M، Guxens M، Foraster M، Julvez J. استهلاك الأمهات للمكسرات والمأكولات البحرية قبل الولادة ووظيفة الطفل العصبية والنفسية من سن 4 إلى 15 سنة: دراسة جماعية سكانية. Am J Clin Nutr. 5 مايو 2025:S0002-9165(25)00249-7. doi: 10.1016/j.ajcnut.2025.04.032. (نشر إلكتروني قبل الطباعة) PMID: 40334748.
2. Rivera MR، Pinar-Martí A، Babarro I، I، Ibarluzea J، Vioque J، Llop S، Fernández-Somoano A، Tardón A، Pascual-Rubio V، Fabregat-Sanjuan A، Fernández-Barrés S، Romaguera D، Guxens M، Julvez J. استهلاك الأمهات للمكسرات والأسماك أثناء الحمل واتخاذ القرارات الخطرة في عمر 11 سنة. الطب النفسي للأطفال والمراهقين. 10 يونيو 2025. doi: 10.1007/s007/s00787-025-02750-5. (نشر إلكتروني قبل الطباعة) PMID: 40493090.
3.
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ISTANBUL, Türkiye – (ARAB NEWSWIRE)
تضيف دراستان جديدتان إلى الأدلة المتزايدة أن لنظام الأم الغذائي خلال فترة الحمل آثار دائمة على نمو دماغ طفلها ومهارات اتخاذ القرارات التي تتجاوز مرحلة الطفولة إلى سنوات المراهقة.
في دراسة جماعية قائمة على السكان نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الأمهات للمكسرات والمأكولات البحرية أثناء الحمل مرتبط بتحسين الوظيفة النفسية العصبية لدى الأطفال من سن 4 إلى 15 عامًا.1 وأفادت دراسة تكميلية نُشرت في الطب النفسي الأوروبي للأطفال والمراهقين أن تناول الأمهات للمكسرات والأسماك ارتبط بانخفاض السلوكيات الخطرة في اتخاذ القرارات لدى الأطفال في سن 11. 2
قيمت الدراسة عينة شملت أكثر من 1700 زوج من الأمهات والأطفال من أربع مناطق إسبانية تم تحليلها. تم تحليل النظام الغذائي للأمهات باستخدام استبيان تكرار الطعام، في حين تم تقييم الوظيفة النفسية العصبية للأطفال من خلال اختبارات موحدة لقياس زمن رد الفعل والتباين (الانتباه)، والذاكرة العاملة، والذكاء السائل.
وبينما لم تركز أي من الدراستين فقط على الجوز، إلا أنهما تساهمان في الأدلة الأوسع نطاقاً التي تدعم دور إدراج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل المكسرات، كجزء من النظام الغذائي الصحي قبل الولادة.
النتائج الرئيسية
· سجل الأطفال الذين استهلكت أمهاتهم المزيد من المكسرات والمأكولات البحرية خلال فترة الحمل درجات أعلى في مقاييس الانتباه والذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة.
· كما كان هؤلاء الأطفال أقل عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وعالية المخاطر في مرحلة المراهقة المبكرة.
· وقد تم تحديد أحماض أوميغا 3 الدهنية - الوفيرة في الجوز والأسماك الدهنية - باعتبارها من العناصر الغذائية الرئيسية المرتبطة بهذه الفوائد الجوز من المكسرات الشجرية الوحيدة التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للأحماض الدهنية النباتية أوميغا 3 ALA (2.7 جرام/أونصة).
غذاء الفكر:
يمكن أن تفيد هذه النتائج في إجراء المزيد من الدراسات أو برامج تغذية الأمهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى العبء الصحي العصبي الحالي. تُظهر البيانات الوبائية الأوسع نطاقًا في الشرق الأوسط أن نسبة انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الأطفال تتراوح بين 7.8-11% في الدول العربية وتصل إلى 17% في إيران. بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة بعنوان العبء العالمي للأمراض لعام 2021 أن الحالات العصبية مثل الصرع والصداع النصفي تساهم بشكل كبير في الإعاقة لدى الشباب في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. ³
لمزيد من المعلومات حول دور الجوز في صحة الدماغ أو أفكار لوصفات الطعام، يرجى زيارة
العلاقات الإعلامية:
بيرك أوتكو (Berk Ütkü)
...
+90 0212 465 7000
نبذة عن لجنة الجوز في كاليفورنيا
تمثل لجنة الجوز في كاليفورنيا (CWC) أكثر من 3700 مزارع جوز في كاليفورنيا وحوالي 70 مناولاً ، يزرعون في بساتين عائلية متعددة الأجيال للمزارعين. يتم شحن جوز كاليفورنيا، المعروف بقيمته الغذائية الممتازة وجودته، إلى جميع أنحاء العالم طوال العام، حيث أن أكثر من 99 ٪ من الجوز المزروع في الولايات المتحدة من كاليفورنيا. يروج مركز CWC، الذي تأسس في عام 1987، لاستخدام الجوز من خلال أنشطة تطوير الأسواق المحلية والتصديرية بالإضافة إلى دعم البحوث الصحية المتعلقة باستهلاك الجوز.
المراجع:
1. Pinar - Martí A، Ayala - Aldana N، Ruiz - Rivera M، Lertxundi N، Subiza - Pérez M، González - Safont L، Vioque J، Riaño - Galán I، Rodríguez - Dehli C، Iglesias - Vázquez L، Arija V، Fernández - Barrés S، Romaguera D، Pascual - Rubio V، Fabregat - Sanjuan A، Healy D، Basagaña X، Vrijheid M، Guxens M، Foraster M، Julvez J. استهلاك الأمهات للمكسرات والمأكولات البحرية قبل الولادة ووظيفة الطفل العصبية والنفسية من سن 4 إلى 15 سنة: دراسة جماعية سكانية. Am J Clin Nutr. 5 مايو 2025:S0002-9165(25)00249-7. doi: 10.1016/j.ajcnut.2025.04.032. (نشر إلكتروني قبل الطباعة) PMID: 40334748.
2. Rivera MR، Pinar-Martí A، Babarro I، I، Ibarluzea J، Vioque J، Llop S، Fernández-Somoano A، Tardón A، Pascual-Rubio V، Fabregat-Sanjuan A، Fernández-Barrés S، Romaguera D، Guxens M، Julvez J. استهلاك الأمهات للمكسرات والأسماك أثناء الحمل واتخاذ القرارات الخطرة في عمر 11 سنة. الطب النفسي للأطفال والمراهقين. 10 يونيو 2025. doi: 10.1007/s007/s00787-025-02750-5. (نشر إلكتروني قبل الطباعة) PMID: 40493090.
3.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج
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