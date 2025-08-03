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لأول مرة من 600 عام .. بركان كراشينينيكوف يثور في روسيا- صورة

لأول مرة من 600 عام .. بركان كراشينينيكوف يثور في روسيا- صورة

2025-08-03 01:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أفادت مجموعة كامشاتكا للاستجابة لثوران البراكين أن ثوران بركان كراشينينيكوف بدأ في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.


وجاء في بيان المجموعة: "بدأ الثوران الانفجاري للبركان في الساعة 16:50 حسب التوقيت العالمي المنسق يوم 2 أغسطس، مع انبعاثات رماد وصلت إلى ارتفاع 3-4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. هذا هو أول ثوران للبركان في التاريخ (المرصود)".
من جهتها، عبّرت رئيسة المجموعة أولغا غيرينا أن "الثوران البركاني ربما كان مرتبطًا بالزلزال القوي الذي وقع مؤخرًا".
وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، وصل ارتفاع عمود الرماد إلى 6 كيلومترات.

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