الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

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الأمن العام ينعى المرابحة والسردية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن الله الرائد مالك وهبي عودة المرابحة والشرطي حمد عوض السردية.
ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.
ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.
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