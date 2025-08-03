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الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

2025-08-03 01:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن الله الرائد مالك وهبي عودة المرابحة والشرطي حمد عوض السردية.

ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.

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