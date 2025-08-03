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الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

2025-08-03 01:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت يوم أمس السبت، من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة المسؤولية.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة وتعقبت مسارها، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، وتعمل بحزم لمنع أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.

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