وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 09 صفر 1447 هجرية الموافق 03 آب 2025 ميلادية.
03/08/2025 06:18:50
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