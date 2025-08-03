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بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 09 صفر 1447 هجرية الموافق 03 آب 2025 ميلادية.

03/08/2025 06:18:50





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