أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

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أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 3 آب (بترا)- يكون الطقس حتى الثلاثاء صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18, وفي مرتفعات الشراة 28 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 23, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28, وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18, وفي مرتفعات الشراة 28 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 23, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28, وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
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